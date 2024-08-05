Veja como prevenir a desidratação no inverno

É importante se manter hidratado mesmo no inverno Crédito: InesBazdar | Shutterstock

No inverno , as baixas temperaturas e a umidade reduzida do ar podem levar a uma menor ingestão de água, aumentando o risco de desidratação . Além disso, durante esta estação, a sensação de sede diminui devido ao clima mais ameno e à menor prática de atividades físicas.

“A desidratação pode causar fadiga, tontura, desmaios e, em casos extremos, levar a complicações renais e cardiovasculares. Esse problema demanda especial atenção no inverno, pois a menor ingestão de líquidos pode agravar diversas doenças”, explica a médica Fernanda Pimentel.

Sintomas da desidratação

Os sinais clínicos de desidratação incluem:





Boca seca;

Obstipação;

Irritabilidade;

Dores de cabeça;

Problemas de pele, como ressecamento, eczema e dermatites;

Febre;

Urina mais escura e espessa;

Em casos mais graves, queda da pressão arterial e taquicardia.

A médica explica que além desses sintomas a desidratação pode aumentar a incidência de infecções urinárias e problemas renais.

Prevenindo a desidratação

Para prevenir a desidratação , é essencial manter uma hidratação adequada. Ainda segundo a médica, a recomendação de 2 a 3 litros de água por dia para adultos é adequada para a maioria das pessoas. No entanto, essa conta deve levar em conta outros fatores, tais como idade, peso, nível de atividade física e doenças preexistentes.

“Mesmo sem a sensação de sede, é importante beber água regularmente para se manter saudável durante a estação fria. Além disso, alimentos ricos em água também podem ajudar”, orienta Fernanda Pimentel.

O soro hospitalar pode ser necessário quando a hidratação oral não é o suficiente Crédito: ANDRANIK HAKOBYAN | Shutterstock

Tratamento hospitalar

Quando a ingestão oral de líquidos não é suficiente, o soro hospitalar pode ser necessário para fornecer a quantidade adequada de líquidos e eletrólitos em casos mais graves de desidratação. “O soro hospitalar é fundamental, pois não apenas hidrata o paciente, mas também é parte crucial no tratamento do choque hipovolêmico, que ocorre quando há uma grande perda de líquidos”, informa a médica.

Veja abaixo curiosidades sobre o soro hospitalar: