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Baixas temperaturas

Veja como prevenir a desidratação no inverno

Consumo de água no frio deve ser mantido para garantir o bom funcionamento do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 ago 2024 às 09:00

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
É importante se manter hidratado mesmo no inverno  Crédito: InesBazdar | Shutterstock
No inverno, as baixas temperaturas e a umidade reduzida do ar podem levar a uma menor ingestão de água, aumentando o risco de desidratação. Além disso, durante esta estação, a sensação de sede diminui devido ao clima mais ameno e à menor prática de atividades físicas.
“A desidratação pode causar fadiga, tontura, desmaios e, em casos extremos, levar a complicações renais e cardiovasculares. Esse problema demanda especial atenção no inverno, pois a menor ingestão de líquidos pode agravar diversas doenças”, explica a médica Fernanda Pimentel. 

Sintomas da desidratação

  • Os sinais clínicos de desidratação incluem:

  • Boca seca; 
  • Obstipação; 
  • Irritabilidade; 
  • Dores de cabeça; 
  • Problemas de pele, como ressecamento, eczema e dermatites; 
  • Febre;
  • Urina mais escura e espessa; 
  • Em casos mais graves, queda da pressão arterial e taquicardia.
A médica explica que além desses sintomas a desidratação pode aumentar a incidência de infecções urinárias e problemas renais.

Prevenindo a desidratação

Para prevenir a desidratação , é essencial manter uma hidratação adequada. Ainda segundo a médica, a recomendação de 2 a 3 litros de água por dia para adultos é adequada para a maioria das pessoas. No entanto, essa conta deve levar em conta outros fatores, tais como idade, peso, nível de atividade física e doenças preexistentes.
“Mesmo sem a sensação de sede, é importante beber água regularmente para se manter saudável durante a estação fria. Além disso, alimentos ricos em água também podem ajudar”, orienta Fernanda Pimentel. 
Imagem Edicase Brasil
O soro hospitalar pode ser necessário quando a hidratação oral não é o suficiente Crédito: ANDRANIK HAKOBYAN | Shutterstock

Tratamento hospitalar

Quando a ingestão oral de líquidos não é suficiente, o soro hospitalar pode ser necessário para fornecer a quantidade adequada de líquidos e eletrólitos em casos mais graves de desidratação. “O soro hospitalar é fundamental, pois não apenas hidrata o paciente, mas também é parte crucial no tratamento do choque hipovolêmico, que ocorre quando há uma grande perda de líquidos”, informa a médica.
Veja abaixo curiosidades sobre o soro hospitalar:
  • O soro hospitalar é um dos tratamentos mais importantes em hospitais. Além de reidratar pacientes, é vital no tratamento do choque hipovolêmico, uma condição crítica causada pela perda significativa de líquidos.

  • O soro hospitalar é composto principalmente por soluções salinas e outras substâncias que mantêm o equilíbrio eletrolítico do corpo.

  • As soluções intravenosas, quando administradas corretamente por profissionais qualificados, resultam na melhora clínica do paciente, sendo essenciais em situações como desidratação grave para a administração de medicamentos.

  • A produção do soro hospitalar inclui etapas rigorosas de controle de qualidade para garantir a segurança e a eficácia do produto.

  • O soro desempenha um papel fundamental em tratamentos de emergência e cuidados contínuos em pacientes hospitalizados.

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