Com segurança

Tempo chuvoso? Veja como manter a rotina de treinos

Atividades físicas ao ar livre podem ser benéficas mesmo em dias chuvosos, desde que sejam adotados cuidados para evitar lesões e problemas de saúde

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:00

A corrida de rua é um dos esportes que mais cresce Crédito: Shutterstock

Com a previsão de chuva para os próximos dias, muita gente se pergunta se é seguro manter a rotina de atividades físicas ao ar livre. A boa notícia é que o tempo instável, apesar de ser um complicador em alguns casos, não precisa ser um obstáculo, desde que o exercício seja feito com atenção e alguns cuidados.

Para o educador físico Maycon Alves, o clima pode até ser favorável. “Com a temperatura mais agradável, o desempenho pode ser melhor e pode haver até mais produção de endorfina. Há também uma sensação de superação, que fortalece a disciplina e a mentalidade do praticante. Além disso, ruas e parques costumam ficar mais vazios, então se esse era um impedimento, há mais espaço para as práticas".

No entanto, há um alerta para a segurança.

Evite pisos molhados e escorregadios, para prevenir quedas e lesões.





Use roupas adequadas para não ficar encharcado e resfriar o corpo.





Tenha atenção redobrada à visibilidade reduzida.





Faça um bom aquecimento antes e não permaneça muito tempo molhado após o treino, caso fique na chuva.

No que se refere ao calçado ideal para praticar atividades físicas na chuva, o personal trainer frisa a importância de não utilizar aqueles com solado gasto ou muito liso. “Tênis emborrachados, antiderrapantes e com boa aderência reduzem o risco de escorregões e quedas. Se possível, tenha um par específico para dias chuvosos”, disse.

O look ideal para a ocasião segue a mesma lógica: use peças mais leves e de secagem rápida, como um corta-vento, e evite roupas de algodão que absorvem a água e esfriam o corpo.

O aquecimento também é parte importante do processo. Músculos 'frios' estão propensos a lesões, por isso é importante preparar o corpo para o esforço físico. E não vale dispensar a hidratação, mesmo em dias mais frios e chuvosos, já que o corpo continua perdendo líquidos pelo suor.

Segundo a educadora física Bárbara Souza, o cuidado precisa ser redobrado para atividades físicas aquáticas. "Mesmo que os praticantes já estejam molhados, o risco aumenta com chuva forte ou tempestades. O ideal é não entrar no mar ou piscina se estiver chovendo ou com risco de raios", frisou.

É importante estar atento também ao aumento das correntes marítimas e mudanças na visibilidade no local.

O personal trainer Bárbara Souza dá dicas para o treino em dias de chuva Crédito: Acervo pessoal

Após o treino recomendo tomar banho morno para estabilizar a temperatura corporal e evitar resfriados, e claro, trocar as roupas molhadas Bárbara Souza Educadora física

Ainda segundo Bárbara, o importante é se movimentar, mesmo que em casa. Ela indica exercícios com o próprio peso corporal, como agachamentos, flexões e prancha, exercícios de mobilidade e abdominais, por exemplo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta