5 dicas para sair do sedentarismo e começar a praticar atividade física

1. Comece com metas realistas: estabeleça pequenos objetivos, isso ajuda a criar consistência e evita frustrações. Em vez de ir sete dias por semana para a academia, comece indo três vezes e depois vá aumentando a frequência.



2. Escolha uma atividade prazerosa: pratique algo que seja prazeroso, assim você aumenta significativamente a chance de manter o hábito a longo prazo. Seja musculação, dança, natação ou outra atividade.



3. Defina um horário fixo para treinar: um horário reservado para a atividade física ajuda a construir uma rotina sólida.



4. Conte com orientação profissional: o acompanhamento de um profissional de Educação Física é fundamental para garantir segurança e eficiência nos treinos.



5. Celebre os avanços, mesmo os menores: reconhecer os resultados ao longo do processo, como a melhora na disposição, a perda de peso, o ganho de massa muscular ou a melhora na qualidade do sono, fortalece a motivação.

