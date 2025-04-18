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No dia a dia

5 dicas para sair do sedentarismo e começar a praticar atividade física

O sedentarismo acontece quando passamos mais tempo sentados ou deitados do que em movimento

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2025 às 09:01
Mulher praticando exercício físico
Escolher uma atividade que goste é um passo importante para sair do sedentarismo Crédito: Shutterstock/Kostikova Natalia
Quem curte esticar as pernas num sofá confortável e relaxar? Nada contra um descanso merecido, mas o problema começa quando o sedentarismo passa a ocupar a maior parte da rotina, se transformando no parceiro fiel daquelas maratonas de séries de TV, recheadas de petiscos e das desculpas do tipo “amanhã eu começo”.
Daniel Fitaroni, profissional de Educação Física da Rede Wellness Club, explica que o sedentarismo acontece, basicamente, quando passamos mais tempo sentados ou deitados do que em movimento. Imagine ficar um dia inteiro no “modo preguiça”, sem realizar atividade física, com zero ou pouquíssimo gasto de energia. 
"O sedentarismo é um grande vilão, que contribui para o surgimento de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2 e problemas no coração. Sem falar nas crises de ansiedade, de depressão e tantos outros males que afetam nossa saúde física e mental", diz o profissional. 
Segundo o especialista, nosso corpo passa por uma verdadeira transformação quando começamos a nos mexer. "A disposição melhora, o sono fica mais regulado, os músculos ganham força, o estresse diminui e, claro, reduzem também os riscos de doenças crônicas. Isso sem falar na energia extra para superar a rotina e a melhora no bem-estar mental e emocional", diz Daniel Fitaroni. 
Para quem quer começar a sair do sedentarismo, a dica é simples: escolha algo que você goste. Pode ser dançar, pedalar, caminhar, correr e até passear com seu pet. "O importante é começar, sem pressa, estabelecendo uma rotina e, claro, comemorar cada pequena vitória, sempre buscando ir um pouco além todos os dias".
Outro ponto que merece um olhar especial é a alimentação. Daniel explica que comer bem contribui com maior disposição nos treinos, ajuda na recuperação muscular e fortalece o sistema imunológico. É tipo a combinação perfeita com a atividade física. Um verdadeiro super combo da saúde.
Então, bora se mexer? Comece em casa, na praia ou em uma academia e, sempre que possível, procure a orientação de profissionais. O importante é dar o primeiro passo e buscar manter a regularidade, mesmo que em pequenas doses. 

Dicas para sair do sedentarismo

1. Comece com metas realistas: estabeleça pequenos objetivos, isso ajuda a criar consistência e evita frustrações. Em vez de ir sete dias por semana para a academia, comece indo três vezes e depois vá aumentando a frequência.

2. Escolha uma atividade prazerosa: pratique algo que seja prazeroso, assim você aumenta significativamente a chance de manter o hábito a longo prazo. Seja musculação, dança, natação ou outra atividade.

3. Defina um horário fixo para treinar: um horário reservado para a atividade física ajuda a construir uma rotina sólida.

4. Conte com orientação profissional: o acompanhamento de um profissional de Educação Física é fundamental para garantir segurança e eficiência nos treinos.

5. Celebre os avanços, mesmo os menores: reconhecer os resultados ao longo do processo, como a melhora na disposição, a perda de peso, o ganho de massa muscular ou a melhora na qualidade do sono, fortalece a motivação.

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