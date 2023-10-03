Veja como a natação e a hidroginástica ajudam a fortalecer o corpo

Atividades dentro da água melhoram o condicionamento físico Crédito: LightField Studios | Shutterstock

Atividades dentro da água podem trabalhar músculos, melhorar a respiração e a postura, aumentar a resistência e te ajudar a perder peso. “Quem pratica atividades aquáticas conquista melhor condicionamento físico e qualidade de vida. Com o tempo, você sente suas pernas e braços mais firmes e percebe que houve um fortalecimento muscular na área do abdome”, conta a personal trainer Mariana Onias.

Dentro da piscina dá até para fazer exercícios localizados para a barriga. “Porém, vale lembrar que ‘perder barriga’ depende também de uma alimentação balanceada e do bom funcionamento do intestino. Caso contrário, não adianta fazer atividades físicas com esse objetivo”, acrescenta a profissional. Mas, antes de iniciar a prática, Mariana Onias ressalta que é ideal pedir a liberação médica para evitar lesões articulares.

Hidroginástica ajuda a definir o corpo

Hidroginástica não é só para idosos e gestantes. Em várias academias existem turmas de todas as idades que fazem exercícios localizados para barriga, glúteo e pernas. “Por meio de exercícios aeróbicos feitos na água, podemos fazer um treino planejado para qualquer parte do corpo”, explica Mariana Onias.

Os professores planejam um programa de exercícios com a ajuda de alguns materiais especiais para hidroginástica, como pranchas, boias, bicicleta, trampolim, entre outros. “Se a pessoa praticar pelo menos três vezes por semana, conseguirá bons resultados, pois a maioria dos exercícios exige muita resistência do corpo”, conta a profissional.

Natação estimula o fortalecimento do corpo Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Natação ajuda a eliminar calorias

Mariana Onias conta que, só pelo fato de saber nadar, a pessoa pode perder muitas calorias em uma piscina. “A prática regular do nado é o que irá estimular o fortalecimento dos músculos e colocará um fim no excesso de peso”, explica a personal trainer.

A metodologia da natação está baseada em um programa que ensina em aulas sequenciais como respirar, flutuar e “bater” as mãos e os pés dentro da água. “Assim, ensinamos passo a passo os tipos de nados que trabalham as partes do corpo”, conta.

Uso de equipamentos nas aulas

Os materiais usados na hidroginástica também têm muita utilidade nas aulas de natação. “As mulheres que praticam natação adoram nadar usando prancha ou nadadeiras nos pés para trabalhar perna e bumbum”, revela Mariana Onias.