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Aliviar as dores

Cirurgia de Lula: entenda como é o tratamento da artrose

A cirurgia no quadril é realizada para aliviar dores decorrentes da artrose. Exercício físico e dieta, por meio do fortalecimento muscular e controle do peso, ajudam a prevenir e controlar a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 13:41

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), no Palácio do Planalto.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Lula realizará uma cirurgia no quadril para aliviar dores decorrentes da artrose, doença crônica degenerativa que segue em alta no mundo. “A doença acomete a cartilagem articular sendo causada pela sua degeneração, e que acomete o osso imediatamente abaixo da cartilagem, também chamado de osso subcondral. Ela é considerada uma doença relacionada ao envelhecimento e/ou uso excessivo da articulação", explica Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva. 
  • Os casos de artrose seguem em alta basicamente por quatro fatores:

  • Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, ou seja, a população tem se tornando mais idosa; 

  •  A obesidade tem aumentado muito sua incidência e ela é um fator predisponente importante para a artrose;

  • Aumento da prática de atividades físicas de impacto;

  • Aumento do sedentarismo. 
O médico conta que as pessoas mais jovens também estão desenvolvendo artrose por causa do aumento da prática de atividade físicas de impacto, bem como pelo aumento da incidência de obesidade entre a população mais jovem. 
De acordo com o especialista, é possível prevenir a articulação por meio de medidas que protejam a articulação tais como: manutenção do peso corporal adequado, condicionamento físico ou fortalecimento muscular, evitar o uso excessivo das articulações, bem como torções ou traumas em geral. As articulações afetadas são: joelhos, quadris, mãos, coluna vertebral, pés e ombro. “Dentre elas, a mais a afetada é a articulação do joelho”, diz o médico.
O médico conta que a ajuda médica deve ser buscada quando ocorre aparecimento de sintomas como dor persistente, limitação de movimentos e inchaços de repetição. “As principais atividades físicas que podem proteger as articulações e diminuir o avanço da artrose são a musculação ou fortalecimento e as aeróbicas sem impacto ou de baixo impacto como bicicleta, Transport e natação. Dietas apropriadas também são recomendadas assim como a perda de peso. Fisioterapia também é fundamental em qualquer uma das fases com os objetivos de controle da dor, a manutenção do movimento e o fortalecimento”, explica Marcos Cortelazo.

TRATAMENTOS

Os tratamentos vêm avançando através do desenvolvimento de substâncias que podem proteger a cartilagem através da diminuição do atrito e controle do processo inflamatório articular, como o Ácido Hialurônico, até o desenvolvimento de próteses customizadas, ou seja, feitas para o próprio indivíduo. “Estão dedicados tanto ao controle da dor bem como à substituição da articulação quando necessário nos casos mais graves”, explica.
Os tratamentos em geral variam com a gravidade da doença, segundo o especialista. “Casos leves e moderados estão voltados para o controle da dor, melhora da mobilidade e manutenção dos movimentos. Aqui os mais indicados são medicações analgésicas e anti-inflamatórias, fisioterapia e condicionamento físico. Nos casos mais graves ou formas mais avançadas da doença estão indicadas as cirurgias para substituição das articulações, também conhecidas como artroplastias”, diz Marcos.
Para o futuro, o médico espera tratamentos baseados em terapias de controle da dor e da evolução da doença nos casos leves e moderados, por meio da medicina regenerativa. “Nos casos graves a evolução caminha para o uso de próteses customizadas, ou seja, cada vez mais personalizadas e adaptadas ao próprio paciente”, finaliza o médico.

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