Tem pele sensível? Veja como cuidar e evitar irritações no skincare

Dermatologistas alertam para o uso excessivo de produtos e ensinam como montar uma rotina de cuidados simples, eficaz e segura

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:00

Ardência, coceira, vermelhidão e desconforto. Esses são sinais cada vez mais frequentes nos consultórios dermatológicos. A pele sensível pode fazer parte da rotina de muitas pessoas, especialmente em regiões quentes e úmidas.

O de casos está ligado à combinação entre clima, excesso de produtos, uso de ácidos e limpeza exagerada, fatores que enfraquecem a barreira natural da pele e facilitam irritações.

De acordo com a dermatologista Thayla Campostrini, a pele sensível é aquela que reage de forma exagerada a estímulos externos, como temperatura, poluição e cosméticos, e também a fatores internos, como estresse e alterações hormonais. “Ela apresenta uma barreira cutânea fragilizada, o que facilita a penetração de agentes irritantes e a perda de água”, explica.

Entre os sintomas mais comuns estão ardor, coceira, vermelhidão e descamação após o uso de produtos ou exposição solar. A médica reforça que o quadro pode estar associado a rosácea, dermatite atópica ou alergias de contato.

Um desafio diário no skincare

A rotina de quem tem pele sensível é mais desafiadora, segundo Thayla. “Como a barreira está fragilizada, qualquer erro pode causar longos períodos de irritação e demora na recuperação da pele”, alerta. Por isso, ela recomenda que os produtos sejam sempre orientados por um dermatologista.

Essas pessoas reagem facilmente a fragrâncias, conservantes, corantes e até ativos potentes. É preciso equilíbrio entre tratar e não irritar Thayla Campostrini Dermatologista

Escolher o produto certo faz toda a diferença

Na hora de escolher o que usar, a recomendação é clara: priorizar fórmulas suaves e curtas. “Produtos sem fragrância, sem álcool e sem corantes são ideais. Prefira texturas calmantes, como loções e cremes leves, e procure produtos testados em pele sensível”, orienta Thayla Campostrini.

A hidratação, segundo ela, é essencial para restaurar a barreira da pele e reduzir a reatividade. Entre os ingredientes mais indicados estão niacinamida, pantenol, ceramidas, glicerina e ácido hialurônico, ativos que fortalecem, acalmam e mantêm a água na epiderme.

Para a dermatologista Isabella Redighieri, o uso exagerado de cosméticos é uma das causas mais comuns da sensibilidade. “Quando usamos muitos produtos ao mesmo tempo, rompemos a barreira natural da pele e deixamos o rosto mais suscetível à irritação”, explica.

Ela acrescenta que o problema pode atingir até pessoas que nunca tiveram histórico de alergias. “A pele sensível pode surgir ao longo da vida, principalmente quando há desidratação, uso de ácidos fortes ou esfoliantes, ou exposição solar com produtos irritantes.”

Segundo a médica, regiões como as pálpebras, o entorno do nariz e da boca são as mais afetadas. “Essas áreas acumulam produto e concentram a irritação, causando o que chamamos de dermatite de contato ou dermatite perioral".

É preciso atenção aos primeiros sinais de irritação. "A pele pode ficar avermelhada, arder, coçar e até descamar. Nesses casos, é importante interromper o uso e procurar o dermatologista". Isabella reforça que fórmulas com álcool e fragrâncias devem ser evitadas, pois agravam a sensibilidade e provocam inflamações.

Cuidados especiais para homens e após o barbear

O público masculino também precisa estar atento. “As lâminas de barbear devem ser novas e usadas no sentido do crescimento dos fios para agredir menos a pele”, explica Isabella Redighieri. Ela recomenda espumas ou loções de barbear hidratantes e, após o barbear, o uso de produtos calmantes e hidratantes para repor a hidratação natural. “Isso reduz o risco de irritações e foliculite”, completa.

Nem todos os tratamentos são indicados para peles sensíveis. Hoje, já existem opções seguras. “Temos lasers anti-inflamatórios que ajudam a equilibrar e melhorar a superfície da pele sem causar danos”.

Devem ser evitados lasers profundos, peelings agressivos e microagulhamentos intensos Isabella Redighieri Dermatologista

A dermatologista ainda ressalta que o acompanhamento dermatológico é essencial para ajustar o skincare antes e depois dos procedimentos. “Quando a rotina é bem feita, conseguimos preparar a pele para suportar melhor os tratamentos”.

Thayla Campostrini resume o tratamento ideal em três etapas: limpeza suave, hidratação e proteção solarproteção solar. Ela recomenda introduzir os produtos gradualmente, um de cada vez, e evitar mudanças bruscas. “O segredo é constância, não quantidade”, diz.

A niacinamida, por exemplo, pode ser usada em baixas concentrações (2% a 5%), com efeito anti-inflamatório e calmante. Já a vitamina C deve ser aplicada em dias alternados, para evitar irritação.

As dermatologistas concordam que o maior erro de quem tem pele sensível é tentar resolver o problema sozinho. “A automedicação e as receitas caseiras podem piorar o quadro”, finaliza Isabella.

* Pedro Paulo Rocha é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Guilherme Sillva

