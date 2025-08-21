Minoxidil oral? Veja o que foi apresentado em congresso para tratar o cabelo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:00
Dermatologistas especialistas em cabelo e couro cabeludo se reuniram em Chicago (EUA), no congresso Hair Health Summit, para discutir os avanços mais recentes em diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças capilares. O encontro incluiu aulas de dermatologistas renomados mundialmente na área de tricologia, além de apresentar novidades científicas e clínicas.
A dermatologista Emilly Neves, que participou do evento, conta que o grande diferencial do evento é que ele apresenta pesquisas inéditas, medicamentos em desenvolvimento, novos métodos diagnósticos e atualizações sobre condutas já utilizadas no dia a dia. "É um espaço onde a ciência e a prática clínica se encontram, trazendo o que há de mais atualizado em saúde capilar".
Uma das principais novidades apresentadas foi o novo minoxidil oral que está em estudo nos Estados Unidos. O remédio - usado principalmente para tratar a queda de cabelo e estimular o crescimento capilar - já é conhecido na forma tópica, em loção ou espuma, aplicado diretamente no couro cabeludo. "A versão oral foi criada para tratamento da hipertensão arterial e vem sendo usada manipulada e em doses muito baixas para estimular o cabelo. Esta medicação disponível hoje tem um pico de ação após a ingestão e vai reduzindo seu efeito ao longo do dia", diz a médica.
Também foi muito discutido o impacto do sobrepeso e da obesidade na saúde capilar. O excesso de gordura corporal geralmente é acompanhado de resistência à insulina, que reduz a circulação sanguínea na pele e diminui a entrega de nutrientes aos fios. "Isso também aumenta a produção de hormônios androgênicos, como testosterona e DHT - que estão diretamente ligados à alopecia androgenética".
Emilly NevesDermatologista
Outra abordagem foi que a calvície e o afinamento progressivo dos fios deixam áreas do couro cabeludo mais expostas à radiação UV, o que pode causar queimaduras solares e aumentar o risco de câncer de pele. "Quando há falhas ou diminuição da quantidade dos fios, a pele da cabeça fica mais exposta à radiação ultravioleta, aumentando o risco de câncer de pele nessa região".
As orientações gerais incluem:
Tratar adequadamente a queda de cabelo para manter a densidade capilar.
Usar filtro solar em spray ou loção específicos para o couro cabeludo.
Usar bonés ou chapéus em exposição prolongada ao sol.
Manter acompanhamento dermatológico regular.
A dermatologista ressalta que o cabelo é muito sensível ao estado geral de saúde. Estresse, noites mal dormidas, alimentação desequilibrada, tabagismo e sedentarismo podem contribuir para queda ou enfraquecimento dos fios. "As principais orientações são manter uma dieta rica em proteínas, vitaminas e minerais; praticar atividade física regularmente; ter boas noites de sono; controlar o estresse e evitar hábitos nocivos como fumar. O equilíbrio do estilo de vida reflete diretamente na vitalidade do cabelo", finaliza Emilly.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o