Dermatologistas explicam como tratar e evitar a micose de unha; veja dicas

A unha com fungos apresenta uma coloração diferente, como amarelo, branco ou verde. Ela também pode ficar mais espessa, se descolar com facilidade e se tornar quebradiça

Sara Ohnesorge Residente em Jornalismo / sarasinesio28@hotmail.com

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:00

O microorganismo invade a pele sobre as unhas dos pés e das mãos, podendo gerar deformidades e tornar a estrutura quebradiça Crédito: Shutterstock

Unha branca, amarelada ou marrom-escura. Todas essas colorações podem indicar alterações na saúde da sua unha e apontar para a onicomicose, a famosa micose de unha. Como o nome aponta (onico = unha ; micose = doença fúngica), o microorganismo invade a pele sobre as unhas dos pés e das mãos, podendo gerar deformidades e tornar a estrutura quebradiça.

A onicomicose é uma condição comum no dia-a-dia, afetando cerca de 20% da população, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). O dermatologista Alexandre Calegari explica que, por conta do lento crescimento das unhas e da redução de circulação, os idosos estão mais expostos à infecção pois o fungo consegue se proliferar mais rapidamente.

“Além disso, algumas outras comorbidades podem predispor a infecção, como diabetes, pessoas imunossuprimidas e principalmente pessoas que usam muito sapatos fechados e que traumatizam a unha, por exemplo, os corredores”, complementa.

Ficar descalço em local público, usar calçados apertados diariamente, compartilhar utensílios de manicure e pedicure… todas essas ações são extremamente propícias para o fungo infectar e causar problemas na unha. Alexandre alerta para o contato direto com o chão de locais como banheiros, vestiários, piscinas e saunas, que podem conter o fungo.

Alexandre Calegari dá dicas para identificar as unhas com micose Crédito: Divulgação/ Alexandre Calegari

Por meio de um pequeno trauma na unha, a pessoa pode contrair a micose, principalmente em espaços apertados, quentes e úmidos, como dentro dos sapatos. Alexandre Calegari Dermatologista

Como identificar?

A unha com fungos apresenta uma coloração diferente, como amarelo, branco ou verde. Ela também pode ficar mais espessa, se descolar com facilidade e se tornar quebradiça. Em alguns casos, pode-se observar vermelhidão ou dor e até pus, quando há associação com infecção por bactéria.

Contudo, os dermatologistas orientam que o indivíduo procure ajuda médica para o melhor tratamento do caso.

Atualmente, existem técnicas de terapias tópicas em esmalte e alguns cremes antifúngicos para tratar os fungos na unha. Em casos persistentes ou avançados, pode-se utilizar de medicamentos antifúngicos orais, além de laser, sempre com acompanhamento dermatológico.

Alexandre salienta que, inicialmente, é necessário que o paciente faça acompanhamento por, no mínimo, seis meses para obter algum resultado eficaz. “O tratamento leva tempo e nem sempre há uma boa adesão do paciente e se não há mudança do que orientamos sobre calçados apertados, compartilhamento de meias, manter os pés limpos e higienizados, a reinfecção faz com que sempre voltemos a estaca zero”, explica.

Como posso evitar a micose de unha?

Para correr do problema e manter a saúde das suas unhas em dia, a dermatologista Raquel Murad orienta:

Manter as unhas sempre limpas e secas;

Evitar andar descalço em locais públicos e úmidos;

Não compartilhar alicates, lixas, toalhas ou sapatos;

Usar meias de algodão e trocar diariamente;

Secar bem os pés, principalmente entre os dedos;

Esterilizar os instrumentos de manicure.

Para evitar infecções repetidas, Raquel orienta: “Continue com os hábitos de higiene e prevenção mesmo após a cura, desinfete calçados e meias com frequência, não interrompa o tratamento antes da hora e mantenha o controle de doenças, como a diabetes”.

*Este texto foi escrito por Sara Ohnesorge, aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado e publicado por Guilherme Sillva*.

