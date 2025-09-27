Home
Conheça os benefícios da prática da corrida de rua

O esporte traz impactos positivos sobre a função pulmonar e o fortalecimento do coração, fatores fundamentais para um envelhecimento de qualidade

Beatriz Heleodoro

Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:00

33° Dez Milhas Garoto
Prática favorece tanto a promoção de saúde mental quanto o aumento da qualidade de vida Crédito: Ricardo Medeiros

O final do mês de setembro é marcado por um dos principais eventos do ano para quem segue o calendário de corridas: a tradicional Dez Milhas Garoto, uma das principais do Espírito Santo.

No próximo domingo (28), 17 mil corredores amadores e atletas profissionais de todo o Brasil cruzarão um trajeto de 16 quilômetros entre as cidades de Vitória e Vila Velha. Antes de amarrar os cadarços, o Se Cuida te conta quais são os benefícios dessa prática.

O treinador Thales Carvalho diz que a corrida contribui principalmente para a saúde mental e a longevidade. O movimento exige do sistema cardiovascular, o que favorece a regulação dos neurotransmissores e a liberação dos chamados "hormônios da felicidade", como a endorfina.

Esses compostos químicos colaboram para o aumento da disposição, melhor regulação emocional e redução dos níveis de ansiedade. "Em alguns casos, podem atuar como coadjuvantes no tratamento de quadros depressivos", detalha.

Em relação à longevidade, o esporte é considerado um dos mais eficazes para promover uma vida mais longa e saudável. Isso ocorre principalmente devido aos impactos positivos sobre a função pulmonar e o fortalecimento do coração, fatores fundamentais para um envelhecimento de qualidade.

A prática regular contribui para o aumento do VO₂ Máximo, índice que mede a eficiência do corpo em utilizar oxigênio durante o exercício. Na prática, quanto maior esse valor, maior a resistência do organismo a doenças, como disfunções cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer e acidentes vasculares cerebrais.

Além disso, o especialista afirma que o aumento do VO₂ Máximo também está relacionado à melhora do desempenho físico em atividades cotidianas. Quando trabalhada de forma constante ao longo da vida, a corrida colabora para um envelhecimento com maior autonomia. "Subir escadas, fazer uma trilha ou subir um morro sem problema nenhum com falta de fôlego ou cansaço extremo", ressalta. 

Conforme complementa o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzzato, quando praticada por períodos superiores a 30 minutos, a corrida mantém a frequência cardíaca elevada de forma constante, o que estimula intensamente o sistema cardiovascular e respiratório, além de trabalhar grandes grupos musculares. 

"Quando pensamos nos benefícios da corrida, estamos falando dos benefícios da atividade aeróbica”, diz. Entre esses benefícios estão o aumento do condicionamento físico, o controle dos níveis de glicemia e colesterol, a regulação da pressão arterial, a redução de marcadores inflamatórios no organismo, além da perda de peso e da melhora do bem-estar físico e mental.

Entre os principais músculos trabalhados durante a prática estão os da região lombar, do quadril e dos membros inferiores, grupos fundamentais para manter a contração do corpo durante a movimentação contínua da corrida.

Por ser uma atividade acessível, com alto gasto calórico e diversos efeitos positivos comprovados, a corrida segue como uma das modalidades mais recomendadas para quem busca melhorar a saúde de forma ampla e duradoura

Fabrício Buzatto

Médico do esporte e fisiatra

Foco na alimentação

Após cruzar a linha de chegada, alguns cuidados são essenciais para garantir uma boa recuperação. Uma vez que a corrida consome uma quantidade significativa de energia, a reposição energética adequada após o exercício é fundamental.

Caso o corpo não receba os nutrientes necessários dentro de um período ideal, a recuperação pode ser comprometida, o que aumenta o risco de lesões.

A recomendação de Thales Carvalho é a realização de uma refeição em até duas horas após a atividade. "A dica é tomar um café da manhã mais caprichado. Essa janela de tempo garantida dá mais saúde e performance no dia a dia", aconselha.

Ele ainda ressalta que em dias quentes, o nosso corpo fica em um baixo nível de hidratação, mesmo bebendo água durante o treino. "É importante também beber água após o treino", completa o treinador.

