Corrida ao ar livre exige cuidados com a pele; saiba como se cuidar

São vários os benefícios da prática frequente de corrida para o corpo, inclusive para a pele! Fora o aumento na formação de fibras colágenas e de elastina, o exercício ao ar livre auxilia a melhora da circulação, e, consequentemente, contribui para um aspecto mais saudável. Ao mesmo tempo, sem os devidos cuidados, a longo prazo, a corrida pode gerar danos, como envelhecimento precoce e maior incidência de acne, além dos riscos de câncer de pele.
"Vale ressaltar que o mito de que a corrida envelhece e aumenta a flacidez está relacionado ao emagrecimento e exposição solar intensa sem fotoproteção. Não está relacionado com a atividade física em si", alerta a dermatologista Fernanda Marianelli.
Por isso, mais do que a alimentação adequada e o preparo físico correto, os cuidados com a a barreira protetora do corpo também são um passo essencial na preparação para uma corrida. Especialmente durante as provas realizadas ao ar livre, a pele acaba sendo exposta a diversos fatores externos, como radiação ultravioleta (UV), suor, poluição e atrito. Para evitar irritações, desidratação e queimaduras solares, dermatologistas alertam para a importância do uso do filtro com alto alto fator de proteção solar (FPS) no corpo e rosto.
A orientação, segundo o dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Leonardo Bianchini é aplicar o protetor solar de amplo espectro superior a FPS 30 e que seja resistente ao suor e à água, cerca de 20 a 30 minutos antes de sair para correr. "Artigos de alto impacto sugerem reaplicar o filtro solar a cada duas horas ou após transpiração excessiva", explica.
Enquanto a proteção química inclui o uso de protetores solares, a proteção física garante o cuidado com a pele através do uso de acessórios como bonés, óculos escuros e camisetas específicas. "Engana-se aquele que acha que filtro solar é só no rosto, ele deve ser aplicado no corpo todo! Para garantir uma maior fotoproteção, invista também em bonés ou viseiras e roupas com proteção UV, além de óculos de sol", aconselha Fernanda Marianelli.
Os cuidados com a pele não param quando o atleta cruza a linha de chegada. Depois de correr, é indispensável pensar na limpeza e hidratação do corpo e do rosto. Além de beber uma boa quantidade de água, hidratantes também podem ajudar a manter a barreira da pele. "No pós corrida, a palavra chave é hidratação. Durante a prática de atividade física intensa e exposição solar, perdemos água e eletrólitos", explica a dermatologista Fernanda Marianelli.
Especialmente para corridas nos períodos em que há maior exposição solar, entre 10h e 16h, a dica é manter o pH cutâneo equilibrado. O uso de sabonetes suaves e sem fragrância garantem a remoção das impurezas e o resíduo de suor. Evitar produtos que possam desidratar a pele também ajuda a combater possíveis irritações. "O resfriamento da pele com compressas frias também pode ajudar a acalmar qualquer vermelhidão ou irritação", complementa Leonardo Bianchini.