Corrida ao ar livre exige cuidados com a pele; saiba como se cuidar

Corrida de rua traz diversos benefícios para o corpo e para a mente Crédito: Shutterstock

São vários os benefícios da prática frequente de corrida para o corpo, inclusive para a pele! Fora o aumento na formação de fibras colágenas e de elastina, o exercício ao ar livre auxilia a melhora da circulação, e, consequentemente, contribui para um aspecto mais saudável. Ao mesmo tempo, sem os devidos cuidados, a longo prazo, a corrida pode gerar danos, como envelhecimento precoce e maior incidência de acne, além dos riscos de câncer de pele.

"Vale ressaltar que o mito de que a corrida envelhece e aumenta a flacidez está relacionado ao emagrecimento e exposição solar intensa sem fotoproteção. Não está relacionado com a atividade física em si", alerta a dermatologista Fernanda Marianelli.

Por isso, mais do que a alimentação adequada e o preparo físico correto, os cuidados com a a barreira protetora do corpo também são um passo essencial na preparação para uma corrida. Especialmente durante as provas realizadas ao ar livre, a pele acaba sendo exposta a diversos fatores externos, como radiação ultravioleta (UV), suor, poluição e atrito. Para evitar irritações, desidratação e queimaduras solares, dermatologistas alertam para a importância do uso do filtro com alto alto fator de proteção solar (FPS) no corpo e rosto.

A orientação, segundo o dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Leonardo Bianchini é aplicar o protetor solar de amplo espectro superior a FPS 30 e que seja resistente ao suor e à água, cerca de 20 a 30 minutos antes de sair para correr. "Artigos de alto impacto sugerem reaplicar o filtro solar a cada duas horas ou após transpiração excessiva", explica.

Enquanto a proteção química inclui o uso de protetores solares, a proteção física garante o cuidado com a pele através do uso de acessórios como bonés, óculos escuros e camisetas específicas. "Engana-se aquele que acha que filtro solar é só no rosto, ele deve ser aplicado no corpo todo! Para garantir uma maior fotoproteção, invista também em bonés ou viseiras e roupas com proteção UV, além de óculos de sol", aconselha Fernanda Marianelli.

Se Cuida distribui protetor solar na corrida Dez Milhas Garoto O Se Cuida estará presente na entrega de kits da tradicional Dez Milhas Garoto, umas das corridas de rua mais conhecidas do Brasil. Nos dias 27 e 28 de setembro, o portal de saúde e bem-estar de A Gazeta distribuirá protetores solares para os inscritos da corrida, na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.

Proteção solar para correr é fundamental Crédito: Shutterstock

E depois da corrida?

Os cuidados com a pele não param quando o atleta cruza a linha de chegada. Depois de correr, é indispensável pensar na limpeza e hidratação do corpo e do rosto. Além de beber uma boa quantidade de água, hidratantes também podem ajudar a manter a barreira da pele. "No pós corrida, a palavra chave é hidratação. Durante a prática de atividade física intensa e exposição solar, perdemos água e eletrólitos", explica a dermatologista Fernanda Marianelli.