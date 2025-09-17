6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:33
Encarar o desafio de uma maratona ou meia-maratona vai muito além da paixão pela corrida. Trata-se de uma jornada que exige disciplina, organização e um olhar atento para cada detalhe do corpo e da mente. Treinos consistentes, nutrição equilibrada e estratégias de prevenção são tão importantes quanto a força de vontade.
Para ajudar quem sonha em completar a prova com energia e sem contratempos, a médica do esporte Flávia Magalhães e o fisioterapeuta esportivo Rodolfo Parreira, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), compartilham orientações importantes. Confira!
O ideal é treinar de quatro a seis meses antes da prova, aumentando gradualmente a quilometragem, realizando fortalecimento muscular e incluindo treinos de coordenação.
Antes de iniciar os treinos de corrida, é fundamental passar por avaliação para checar a saúde cardiovascular e prevenir lesões.
Nas 48 horas que antecedem a corrida, aumente o consumo de água e inclua carboidratos na dieta. Durante a maratona, utilize géis de carboidrato e isotônicos já testados nos treinos.
Roupas e tênis novos podem causar bolhas e desconforto. O ideal é correr com aquilo que já foi usado durante os treinos.
Para iniciantes em maratonas, o segredo é manter constância e não buscar velocidade. Respeitar o próprio ritmo reduz o risco de fadiga e lesões.
Após a prova, dê prioridade à reposição de líquidos, sais minerais, proteínas e carboidratos, além de garantir boas horas de descanso.
Por Matheus Figueiredo
