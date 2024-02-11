Carnaval: como tirar o glitter corretamente do corpo

A recomendação é escolher glitter ou purpurina que sejam indicados para uso na pele Crédito: Shutterstock

Não use aqueles que são comprados em papelaria, pois podem prejudicar sua pele" Se você quer brilhar muito neste carnaval, mas sem comprometer a saúde da sua pele, é importante se atentar a alguns cuidados . A dermatologista Juliana Drumond conta que o primeiro passo é a escolha do produto que será usado durante a festa. "O mais adequado é escolher glitter ou purpurina que sejam indicados para uso na pele, pois esses têm controle da Anvisa para essa finalidade.

Outra recomendação é não esfregar esses produtos na pele, porque podem arranhar e causar lesões que se tornam porta de entrada para infecções cutâneas. "Muito cuidado com a área dos olhos. Quando essa lesão é dentro do olho, pode ter consequências mais graves e até levar à perda da visão. Então, evite usar nessa região, para não correr o risco de alguns brilhos caírem nos olhos", alerta a médica.

Atenção também à aplicação do produto. Segundo Juliana Drumond, o mais adequado seria aplicar um hidratante na pele antes do glitter. Assim, evita-se o contato tão direto com a pele. "E não pense que os cuidados acabam por aí. Depois da folia, é importante remover esses produtos da pele". Quem tem pele muito sensível ou é alérgica, ou ainda tem alguma ferida na pele, deve evitar o uso desses itens.

"Você pode optar por lenços demaquilantes ou um demaquilante bifásico, pois como é mais oleoso, facilita a retirada da purpurina e do glitter. Depois, lavar a área com água e sabonete, a fim de remover totalmente os resíduos" Juliana Drumond - Dermatologista

SEM ESFREGAR

A dermatologista Karina Mazzini diz que escolher a textura adequada do glitter é fundamental para facilitar na hora da remoção. "O recomendado é optar por glitters finos e cosméticos, evitando produtos com partículas grandes que possam ser mais difíceis de remover. Produtos específicos para uso na pele, com formulações mais suaves para evitar alergias".

Esfregar a pele com glitter pode causar irritação e lesões na pele do rosto. As partículas de glitter são ásperas e de material plástico, por isso podem agredir a pele delicada do rosto, causando irritações, vermelhidão e até mesmo lesões se forem esfregadas com muita intensidade. "A gente sabe que o suor às vezes dá coceira e dá vontade de esfregar o rosto, mas para evitar machucar a pele cheia de glitter a dica é dar batidinhas leves ao invés de esfregar", diz a médica.

Uma boa preparação da pele inclui limpeza adequada, hidratação, proteção solar e depois aplicação dos demais produtos. "Isso não só ajuda na aderência do glitter, mas também facilita a remoção posterior e protege a pele contra possíveis danos causados pelas partículas do glitter", finaliza Karina Mazzini.

Glitter no cabelo

A farmacêutica tricologista Cristal Bastos explica que uma boa opção para enfeitar os cabelos no carnaval são produtos capilares que já vêm com glitter como os géis cintilantes, pois eles são próprios para os fios e não causam danos ao couro cabeludo ou para a fibra capilar.

Porém, para quem prefere usar a versão tradicional, o ideal é apostar no glitter biodegradável, que é ecologicamente correto e não polui os oceanos.

"O glitter tem uma textura mais grossa, sendo feito de uma mistura de papel, vidro e plástico, já a purpurina é feita de plástico e mistura metálica sendo um pó muito fino e difícil de ser removido" Cristal Bastos - Farmacêutica tricologista