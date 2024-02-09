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Caindo na folia

Saiba como preparar e proteger a pele durante o carnaval

Antes de aplicar qualquer produto no corpo, é preciso verificar quais substâncias são usadas na fórmula

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 08:37

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 fev 2024 às 08:37
Maquiagem de carnaval com glitter
Se a pessoa tem a pele sensível é importante ficar atento as fórmulas do glitter Crédito: Shutterstock
O carnaval já está bombando! E, para aproveitar a festa, além da alimentação e da hidratação, também é preciso alguns cuidados com a saúde e bem-estar. Com a exposição solar e o excesso de maquiagem, é fundamental preparar e proteger a pele durante os dias de folia. 
A dermatologista Renata Bortolini, da clínica Vidallis, conta que, para curtir a folia, seja na praia ou nos blocos de rua, é fundamental preparar a pele. "Usar filtro solar corporal e facial deve estar sempre presente e quanto mais clara a pele maior o fator de proteção. Também é importante lembrar de borrifar o repelente ao final da preparação da pele, pois estamos em um surto de dengue". 
Antes de aplicar qualquer produto no corpo, é preciso verificar quais substâncias são usadas na fórmula. "É comum o uso de glitter e maquiagens mais pesadas na folia. Se a pessoa tem a pele sensível é importante ficar atento as fórmulas e optar pelas 'limpas' que são feitas com ativos com menor risco de irritações e alergias para não ter desconforto de coceiras, inchaços e vermelhidão no rosto e no corpo", explica Renata Bortolini.
O protetor solar tem como principal função proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão. O produto também auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele. Os filtros são agentes químicos ou físicos capazes de bloquear a passagem da radiação ultravioleta para a pele, protegendo a pele contra o ressecamento, o envelhecimento precoce, as lesões pré-cancerosas e até o câncer.
Renata Bortolini
A dermatologista Renata Bortolini dá dicas de como cuidar da pele nos dias de folia Crédito: Divulgação
"Quanto mais clara for a pele, menos pigmento e, consequentemente, menor a proteção contra radiação solar e seus malefícios. Esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas, como chapéus, roupas UV e barracas de sol"
Renata Bortolini - Dermatologista
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e a duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.

EM CASA

Caso a pessoa usou protetor solar, mas mesmo assim teve algumas queimaduras de sol, é preciso cuidados em casa. A queimadura tem diferentes graus. A mais leve tem somente a vermelhidão na pele. O indicado é ficar em ambiente fresco, beber água e abusar de cremes hidratantes. "Mas se você apresentar bolhas na pele, febre, náuseas ou vômitos, procure ineditamente um serviço médico e passe por avaliação, nesse período do ano aumentam os casos de insolação", diz a médica. 
No pós-festa é orientado nutrir o corpo com uma alimentação leve e rica em nutrientes. "Beba bastante água, retire a maquiagem e o glitter da face e corpo com demaquilante e durma bem. Com esses cuidados você vai conseguir aproveitar mais dias de folia", diz Renata Bortolini. 
E, claro, não esquecer de limpar o rosto. Existem três formas: sabão, água micelar e demaquilante. "Se a pessoa estiver de maquiagem a melhor forma é o demaquilante, que pode ser seguido de sabão. Se não usa maquiagem e nem filtro solar com cor, pode higienizar a face com a água micelar seguida ou não da limpeza com sabão" explica a dermatologista.
A médica reforça os cuidados com o lábio que também é pele, mais sensível e fica numa região exposta constantemente ao sol. O recomendado é, a noite, aplicar o hidratante ao dormir e durante o dia usar filtro solar específico para a região. "Esses cuidados evitam rachaduras e descamações e deixam os lábios muito mais bonitos".

Veja 15 produtos para cuidar da pele

Vitrine de produtos para o carnaval
Uma seleção de produtos para cuidar da pele no carnaval Crédito: Divulgação
  1. Actine Fresh, da Darrow. O protetor solar conta com vitamina E, promovendo ação antioxidante, além de hidratar, refrescar e proteger a pele sem deixá-la pegajosa ou oleosa, pois possui textura oil free de rápida absorção. No Amazon custa R$ 46,99. (COMPRE AQUI)

  2. Água Micelar Sensibio H2O, da Bioderma. Sua ação purifica, acalma e respeita o equilíbrio da pele. A marca criou a micela: um tensoativo inspirado na própria pele, capaz de purificá-la respeitando seu pH e sua barreira de proteção natural. Preço: R$ 54,90. No Amazon custa R$ 39,00 (COMPRE AQUI)

  3. Nutrel Solução Micelar, da Profuse. Limpa e remove até mesmo as maquiagens mais resistentes enquanto acalma a pele. Indicado para todos os tipos de pele, ele conta com o sistema BioDtox, que protege a pele contra os danos causados pela exposição à poluição e à radiação UV. Preço: R$ 49,79

  4. Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina. O protetor solar oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas, indicado para peles com manchas escuras e melasma graus 1, 2, 3 e 4. Possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, atuam para clarear e rejuvenescer a pele. Preço: R$ 160,00

  5. Água Micelar Hydro Boost 7 em 1, da Neutrogena. Contém ácido hialurônico combinando limpeza e hidratação da pele por 24 horas. Com exclusiva tecnologia Tripla Micelar, possui sete benefícios em um só produto: limpa a pele efetivamente; remove a maquiagem; promove hidratação da pele; revitaliza; tonifica; reequilibra e suaviza. Preço: R$ 61,99. No Amazon custa R$ 45,00 (COMPRE AQUI)

  6. Água Termal, da Avène. É repleta de minerais e oligoelementos para garantir um ótimo equilíbrio mineral e uma microflora específica, acalmando a pele sem ressecá-la. Rica em sílica, ela proporciona suavidade e conforto para uma sensação instantânea de bem-estar a cada aplicação. No Amazon custa R$ 95,90 (COMPRE AQUI)

  7. Hidratante Labial Shine, da Nivea. É um produto que oferece cuidado e proteção por 24 horas, de forma suave e confortável. O hidratante labial possui óleos naturais em sua composição, proporcionando hidratação profunda. Preço: R$ 19,90. No Amazon custa R$ 13,90 (COMPRE AQUI)
Produtos para a pele no carnaval
Uma seleção de produtos para cuidar da pele no carnaval Crédito: Divulgação
  1. Capital Soleil UV Pigment Control FPS60, da Vichy. Ele protege contra os raios UVA, UVA longo e UVB, e atua na redução de manchas solares. Com uma fórmula que contém 7% de Niacinamida, Ácido Tranexâmico e alta concentração de pigmentos, ele previne, reduz e encobre as manchas causadas pelos raios solares. Preço: R$ 99,90. No Amazon custa R$ 93,90 (COMPRE AQUI)

  2. Espuma de Limpeza Suave, da Etat Pur. Sua textura em espuma leve permite uma aplicação suave, eliminando impurezas e resíduos sem a necessidade de esfregar. A espuma de limpeza deixa a pele limpa, fresca e com uma agradável sensação de suavidade no rosto. Preço: R$ 119,90

  3. Anthelios Ultra Cover FPS 60, da La Roche-Posay. À base de Água Termal de La Roche-Posay, niacinamida e vitamina E, o protetor oferece acabamento de base, além de muito alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível, tem textura de base líquida leve e cobertura com duração de até 12 horas. Preço: R$ 90,90. No Amazon custa R$ 77,99 (COMPRE AQUI)

  4. Gel de Limpeza Hidra Young, da Kiss New York. Ele limpa sem agredir ou ressecar a pele. É enriquecido com Glicerina, Aloe Vera e Centella Asiática, que possuem ação calmante, ajudam a uniformizar a textura da pele, minimizam a aparência dos poros e equilibram o pH natural da pele, mantendo-a macia e equilibrada, sem a sensação de repuxamento. Preço: R$ 67,60

  5. Água Micelar Dermo Expertise Solução de Limpeza 5 em 1, da L'Oréal Paris. É composta por micelas, partículas que absorvem e eliminam as impurezas do rosto, olhos e lábios sem agredir a proteção natural da pele. São cinco benefícios: limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Preço: R$ 24,90

  6. Gel de Limpeza Antibacteriano, da Garnier. Com textura leve e transparente, limpa profundamente a pele sem ressecar, removendo impurezas e controlando a oleosidade graças ao poder da Vitamina C e do Pantenol que age deixando a pele uniforme e hidratada. Preço: R$ 25,69. No Amazon custa R$ 23,99 (COMPRE AQUI)

  7. Água Hidratante Facial, da Raavi. Possui ação calmante e refrescante, auxiliando na restauração da umidade da pele. Entre seus ativos, a alantoína, que tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatória; alfa bisabolol, um poderoso hidratante; e aloe vera, com suas várias propriedades cosméticas. Preço: R$ 26,90. No Amazon custa R$ 21,13 (COMPRE AQUI)

  8. Cleany Controle, da TheraSkin. Com tecnologia Syndet e formulado com ácido hialurônico, o gel antioleosidade proporciona uma limpeza suave sem ressecar a pele, desobstrui os poros e trata os quadros de acne, preservando as defesas naturais da pele. Preço: R$ 45,90. 

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