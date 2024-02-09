Saiba como preparar e proteger a pele durante o carnaval

EM CASA
Veja 15 produtos para cuidar da pele
- Actine Fresh, da Darrow. O protetor solar conta com vitamina E, promovendo ação antioxidante, além de hidratar, refrescar e proteger a pele sem deixá-la pegajosa ou oleosa, pois possui textura oil free de rápida absorção. No Amazon custa R$ 46,99. (COMPRE AQUI)
- Água Micelar Sensibio H2O, da Bioderma. Sua ação purifica, acalma e respeita o equilíbrio da pele. A marca criou a micela: um tensoativo inspirado na própria pele, capaz de purificá-la respeitando seu pH e sua barreira de proteção natural. Preço: R$ 54,90. No Amazon custa R$ 39,00 (COMPRE AQUI)
- Nutrel Solução Micelar, da Profuse. Limpa e remove até mesmo as maquiagens mais resistentes enquanto acalma a pele. Indicado para todos os tipos de pele, ele conta com o sistema BioDtox, que protege a pele contra os danos causados pela exposição à poluição e à radiação UV. Preço: R$ 49,79
- Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina. O protetor solar oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas, indicado para peles com manchas escuras e melasma graus 1, 2, 3 e 4. Possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, atuam para clarear e rejuvenescer a pele. Preço: R$ 160,00
- Água Micelar Hydro Boost 7 em 1, da Neutrogena. Contém ácido hialurônico combinando limpeza e hidratação da pele por 24 horas. Com exclusiva tecnologia Tripla Micelar, possui sete benefícios em um só produto: limpa a pele efetivamente; remove a maquiagem; promove hidratação da pele; revitaliza; tonifica; reequilibra e suaviza. Preço: R$ 61,99. No Amazon custa R$ 45,00 (COMPRE AQUI)
- Água Termal, da Avène. É repleta de minerais e oligoelementos para garantir um ótimo equilíbrio mineral e uma microflora específica, acalmando a pele sem ressecá-la. Rica em sílica, ela proporciona suavidade e conforto para uma sensação instantânea de bem-estar a cada aplicação. No Amazon custa R$ 95,90 (COMPRE AQUI)
- Hidratante Labial Shine, da Nivea. É um produto que oferece cuidado e proteção por 24 horas, de forma suave e confortável. O hidratante labial possui óleos naturais em sua composição, proporcionando hidratação profunda. Preço: R$ 19,90. No Amazon custa R$ 13,90 (COMPRE AQUI)
- Capital Soleil UV Pigment Control FPS60, da Vichy. Ele protege contra os raios UVA, UVA longo e UVB, e atua na redução de manchas solares. Com uma fórmula que contém 7% de Niacinamida, Ácido Tranexâmico e alta concentração de pigmentos, ele previne, reduz e encobre as manchas causadas pelos raios solares. Preço: R$ 99,90. No Amazon custa R$ 93,90 (COMPRE AQUI)
- Espuma de Limpeza Suave, da Etat Pur. Sua textura em espuma leve permite uma aplicação suave, eliminando impurezas e resíduos sem a necessidade de esfregar. A espuma de limpeza deixa a pele limpa, fresca e com uma agradável sensação de suavidade no rosto. Preço: R$ 119,90
- Anthelios Ultra Cover FPS 60, da La Roche-Posay. À base de Água Termal de La Roche-Posay, niacinamida e vitamina E, o protetor oferece acabamento de base, além de muito alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível, tem textura de base líquida leve e cobertura com duração de até 12 horas. Preço: R$ 90,90. No Amazon custa R$ 77,99 (COMPRE AQUI)
- Gel de Limpeza Hidra Young, da Kiss New York. Ele limpa sem agredir ou ressecar a pele. É enriquecido com Glicerina, Aloe Vera e Centella Asiática, que possuem ação calmante, ajudam a uniformizar a textura da pele, minimizam a aparência dos poros e equilibram o pH natural da pele, mantendo-a macia e equilibrada, sem a sensação de repuxamento. Preço: R$ 67,60
- Água Micelar Dermo Expertise Solução de Limpeza 5 em 1, da L'Oréal Paris. É composta por micelas, partículas que absorvem e eliminam as impurezas do rosto, olhos e lábios sem agredir a proteção natural da pele. São cinco benefícios: limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Preço: R$ 24,90
- Gel de Limpeza Antibacteriano, da Garnier. Com textura leve e transparente, limpa profundamente a pele sem ressecar, removendo impurezas e controlando a oleosidade graças ao poder da Vitamina C e do Pantenol que age deixando a pele uniforme e hidratada. Preço: R$ 25,69. No Amazon custa R$ 23,99 (COMPRE AQUI)
- Água Hidratante Facial, da Raavi. Possui ação calmante e refrescante, auxiliando na restauração da umidade da pele. Entre seus ativos, a alantoína, que tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatória; alfa bisabolol, um poderoso hidratante; e aloe vera, com suas várias propriedades cosméticas. Preço: R$ 26,90. No Amazon custa R$ 21,13 (COMPRE AQUI)
- Cleany Controle, da TheraSkin. Com tecnologia Syndet e formulado com ácido hialurônico, o gel antioleosidade proporciona uma limpeza suave sem ressecar a pele, desobstrui os poros e trata os quadros de acne, preservando as defesas naturais da pele. Preço: R$ 45,90.
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