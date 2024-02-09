Evite gritos: 7 dicas para proteger a voz no carnaval

Com a chegada do Carnaval, a alegria contagia as ruas e muitos foliões se preparam para cantar e se divertir. No entanto, é fundamental preservar a saúde vocal para garantir a diversão durante toda a festa. “A cantoria em ambientes ruidosos pode causar fadiga vocal, rouquidão e até mesmo edema nas cordas vocais, resultando em cansaço ao falar ou cantar”, explica a fonoaudióloga Fernanda de Morais.
Por isso, Fernanda de Morais lista algumas dicas práticas para cuidar da sua voz neste período de festas. Confira!
1. Hidrate-se
Beba água regularmente para aumentar o conforto vocal e resistir aos efeitos de ressecamento causados pelo consumo de álcool. Consuma cerca de 11 copos de água por dia para relaxar a musculatura da laringe e prevenir danos vocais.
2. Aquecimento vocal
Antes de sair para a folia, realize exercícios de voz, como a vibração de língua, “trrr…”, para preparar suas cordas vocais.
3. Evite gritos
Articule com os lábios durante conversas para evitar gritos, preservando a voz e comunicando-se de forma clara.
4. Cuide das suas cordas vocais
Descanse vocalmente antes e após os períodos intensivos de folia para preparar e recompor suas cordas vocais. Além disso, evite gritar. Isso pode deixar sua voz fraca e com falhas.
5. Evite o consumo excessivo de álcool e cigarros
Ambos irritam as mucosas da garganta, podendo inflamar as cordas vocais, o que leva a uma sensação de dor e ardor ao falar ou cantar. Beba com moderação!
6. Alimente-se adequadamente
Dê preferência a uma dieta leve e fresca, incluindo sucos de frutas, sanduíches naturais e grãos integrais.
7. Não sussurre
Caso perca a voz, evite sussurrar, porque isso pode causar esforço na laringe. Descanse a voz e evite alimentos irritantes, como condimentos e ácidos, que podem irritar a garganta.