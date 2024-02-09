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Cuidados

Evite gritos: 7 dicas para proteger a voz no carnaval

Fonoaudióloga explica como manter as cordas vocais saudáveis durante os dias de folia

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 13:24

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 fev 2024 às 13:24
Imagem Edicase Brasil
Preparar a voz para a festa evita danos nas cordas vocais  Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock
Com a chegada do Carnaval, a alegria contagia as ruas e muitos foliões se preparam para cantar e se divertir. No entanto, é fundamental preservar a saúde vocal para garantir a diversão durante toda a festa. “A cantoria em ambientes ruidosos pode causar fadiga vocal, rouquidão e até mesmo edema nas cordas vocais, resultando em cansaço ao falar ou cantar”, explica a fonoaudióloga Fernanda de Morais. 
Por isso, Fernanda de Morais lista algumas dicas práticas para cuidar da sua voz neste período de festas. Confira!

1. Hidrate-se

Beba água regularmente para aumentar o conforto vocal e resistir aos efeitos de ressecamento causados pelo consumo de álcool. Consuma cerca de 11 copos de água por dia para relaxar a musculatura da laringe e prevenir danos vocais.

2. Aquecimento vocal

Antes de sair para a folia, realize exercícios de voz, como a vibração de língua, “trrr…”, para preparar suas cordas vocais.

3. Evite gritos

Articule com os lábios durante conversas para evitar gritos, preservando a voz e comunicando-se de forma clara.

4. Cuide das suas cordas vocais

Descanse vocalmente antes e após os períodos intensivos de folia para preparar e recompor suas cordas vocais. Além disso, evite gritar. Isso pode deixar sua voz fraca e com falhas.
Imagem Edicase Brasil
O excesso de bebida alcoólica e cigarro no Carnaval pode prejudicar as cordas vocais Crédito: Vergani Fotografia | Shutterstock

5. Evite o consumo excessivo de álcool e cigarros

Ambos irritam as mucosas da garganta, podendo inflamar as cordas vocais, o que leva a uma sensação de dor e ardor ao falar ou cantar. Beba com moderação!

6. Alimente-se adequadamente

Dê preferência a uma dieta leve e fresca, incluindo sucos de frutas, sanduíches naturais e grãos integrais.

7. Não sussurre

Caso perca a voz, evite sussurrar, porque isso pode causar esforço na laringe. Descanse a voz e evite alimentos irritantes, como condimentos e ácidos, que podem irritar a garganta.

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