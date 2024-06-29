5 dicas para lavar o cabelo em casa e ter o resultado de salão

Ao aplicar o shampoo, o indicado é concentrar no couro cabeludo, pois esse é o local em que se acumulam as impurezas e o excesso de oleosidade. O ideal é massagear com as pontas dos dedos para estimular a circulação sanguínea e garantir uma limpeza mais profunda, mas sem agredir os fios. Essa técnica não só remove as impurezas de forma eficaz, mas também promove um ambiente saudável para o crescimento do cabelo.