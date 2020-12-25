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Bronze saudável

Saiba como garantir o bronzeado sem fazer mal à pele

Especialista explica se é possível manter  bronze sem prejudicar a saúde da pele e quais devem ser os cuidados ao se expor ao sol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 06:00

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 06:00

Mulher passando protetor solar
Não dá pra abrir mão do protetor solar, mesmo se o objetivo for o bronze. Crédito: Shutterstock
O verão chegou e com ele aquela vontade de esticar o corpitcho ao sol e pegar aquele bronze. Mas será que vale a pena jogar fora todo o tratamento feito ao longo do ano para conquistar a pele perfeita. Ou, pior, comprometer a saúde da derme só pra ficar com o corpo dourado? Será que é possível ter uma pele bronzeada e saudável?
A dermatologista Pauline Lyrio explica que, sim, é  possível ter uma pele saudável e bronzeada. Mas não é tão simples. Como tudo nessa vida, a palavra que rege é moderação. Sim, é possível ter um bronzeado saudável desde que sejam respeitadas algumas regras básicas, afirma. De acordo com a profissional, a orientação mais importante é já sair de casa com filtro solar,  30 minutos antes de se expor ao sol.
Mas provavelmente você deve estar se perguntando: 'não seria contraditório usar um filtro solar para se bronzear?'" Não, pois mesmo os filtros de amplo espectro não conseguem bloquear por completo a radiação ultravioleta, permitindo, assim, de forma segura, um estímulo suave de produção de melanina (substância que confere pigmentação à pele) e, consequentemente, conferindo o bronzeamento, acrescenta Pauline.
"Mesmo protegidos ainda há possibilidade de danos à pele, como queimaduras, insolação, manchas e outros sinais de envelhecimento precoce"
Pauline Lyrio - Médica Dermatologista
Mas a dermatologista ressalta que o uso do filtro solar não é uma espécie de passaporte para o sol. Isso porque, como dito anteriormente, apesar de parecer estranho, mesmo um filtro solar de alto potencial não é capaz de bloquear por completo a penetração dos raios solares. Sendo assim, mesmo protegidos ainda há possibilidade de danos à pele, como queimaduras, insolação, manchas e outros sinais de envelhecimento precoce. Além, é claro, do desenvolvimento de câncer de pele, complementa a médica.

Orientações

Aí vão algumas dicas da profissional para que você possa curtir o sol com consciência e garantir aquele bronze duradouro. Confira:

Autobronzeadores

Evitar se expor ao sol após às 10h e antes de 16h, pois esses horários correspondem ao período de maior incidência da radiação UVB, que é responsável não somente pelas queimaduras solares como pelo maior risco para o surgimento de câncer de pele.
Outra dica é não ir com sede ao pote. Não adianta querer alcançar o bronzeado logo no primeiro dia. Além de aumentar os riscos à pele, quando a pele descamar perderá a uniformidade do tom e o bronze vai embora mais rápido.
O FPS ideal é de, no mínimo, 30. Mas independentemente do fator de proteção, ele deve ser reaplicado de 2 em 2 horas, em caso de transpiração excessiva ou após mergulhos na água.
Por fim, e o que eu mais recomendo, por ser a técnica mais segura, é lançar mão da aplicação de cremes autobronzadores que conseguem pigmentar a pele sem necessidade da exposição solar.

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