Saiba como garantir o bronzeado sem fazer mal à pele

Não dá pra abrir mão do protetor solar, mesmo se o objetivo for o bronze. Crédito: Shutterstock

O verão chegou e com ele aquela vontade de esticar o corpitcho ao sol e pegar aquele bronze. Mas será que vale a pena jogar fora todo o tratamento feito ao longo do ano para conquistar a pele perfeita. Ou, pior, comprometer a saúde da derme só pra ficar com o corpo dourado? Será que é possível ter uma pele bronzeada e saudável?

A dermatologista Pauline Lyrio explica que, sim, é possível ter uma pele saudável e bronzeada. Mas não é tão simples. Como tudo nessa vida, a palavra que rege é moderação. Sim, é possível ter um bronzeado saudável desde que sejam respeitadas algumas regras básicas, afirma. De acordo com a profissional, a orientação mais importante é já sair de casa com filtro solar, 30 minutos antes de se expor ao sol.

Mas provavelmente você deve estar se perguntando: 'não seria contraditório usar um filtro solar para se bronzear?'" Não, pois mesmo os filtros de amplo espectro não conseguem bloquear por completo a radiação ultravioleta, permitindo, assim, de forma segura, um estímulo suave de produção de melanina (substância que confere pigmentação à pele) e, consequentemente, conferindo o bronzeamento, acrescenta Pauline.

"Mesmo protegidos ainda há possibilidade de danos à pele, como queimaduras, insolação, manchas e outros sinais de envelhecimento precoce" Pauline Lyrio - Médica Dermatologista

Mas a dermatologista ressalta que o uso do filtro solar não é uma espécie de passaporte para o sol. Isso porque, como dito anteriormente, apesar de parecer estranho, mesmo um filtro solar de alto potencial não é capaz de bloquear por completo a penetração dos raios solares. Sendo assim, mesmo protegidos ainda há possibilidade de danos à pele, como queimaduras, insolação, manchas e outros sinais de envelhecimento precoce. Além, é claro, do desenvolvimento de câncer de pele, complementa a médica.

Orientações

Aí vão algumas dicas da profissional para que você possa curtir o sol com consciência e garantir aquele bronze duradouro. Confira: