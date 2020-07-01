Saiba quais são os malefícios da luz das telas para a sua pele e como evitá-los

Homem com celular e também com um computador Crédito: Pixabay

O momento é de quarentena e muita gente tem evitado sair de casa, como forma de se precaver contra o coronavírus. Mas não é pelo fato de as pessoas não estarem tomando sol que os cuidados para prevenir o câncer de pele devem ser descartados. Muito pelo contrário.

A luz azul, que é aquela que está presente em lâmpadas e telas de TVs, smartphones, computadores e tablets, embora pareça inofensiva perto dos raios UVA e UVB, acelera o envelhecimento da pele e causa rugas e manchas.

A radio-oncologista Lorraine Juri, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), explica que as luzes produzidas por computadores e celulares não emitem radiação ultravioleta suficientes para provocarem câncer de pele, mas são responsáveis por uma radiação que pode piorar doenças de pigmentação da pele como o melasma, além de contribuir com o envelhecimento.

"É fundamental usar filtro solar mesmo em dias de home office" Lorraine Juri - Radio-oncologista

"É fundamental usar filtro solar mesmo em dias de home office. Importante ressaltar que nem todo protetor comum é capaz de barrar a luz visível. A maioria deles é desenvolvido para barrar raios ultravioletas. Para fontes artificiais, o ideal é usar protetores com cor, pois o pigmento presente nesses produtos bloqueia melhor os raios emitidos pelos aparelhos", afirma a especialista.

De acordo com Lorraine Juri, caso seja necessário sair de casa e se expor ao sol, é importante lavar bem o rosto, hidratar a pele e passar protetor solar antes de colocar a máscara facial de proteção contra a Covid-19.

Sinais de alerta

A radio-oncologista Lorraine Juri explica quais são os sinais que devem receber atenção. Crédito: Julia Terayama/IRV

A médica chama a atenção para alguns sinais a que as pessoas devem estar atentas e que podem indicar câncer de pele.

Manchas que coçam, descamam ou sangram, feridas que não cicatrizam em quatro semanas ou pintas que têm bordas irregulares ou mudam de tamanho, forma ou cor devem ser observadas. O ideal é consultar logo um especialista quando perceber algo diferente no corpo, afirma Lorraine Juri.

A especialista destaca a radioterapia como uma das opções de tratamento de tumores de pele com boas perspectivas de cura.

É uma excelente opção de tratamento. Os tipos mais comuns são os carcinomas basocelular e espinocelular. Mas lembrando que a radioterapia também pode ser usada para tratamento de tumores mais agressivos da pele, como melanoma e tumores de células de Merkel. A radiação pode ser usada de forma exclusiva, concomitante a outro tratamento ou posterior a uma cirurgia. O tipo de radiação varia de acordo com o tipo de câncer, afirma a médica.