Guia do melasma: conheça maneiras eficazes de tratar o problema

Cada intensidade do problema, tem um tratamento específico. Crédito: Divulgação

Caracterizado por manchas escuras no rosto, principalmente no centro da testa, sobre a sobrancelha, nariz, queixo, lábio superior e bochechas, o melasma é uma condição que afeta grande parte das mulheres, principalmente aquelas em idade fértil. A condição já pode, inclusive, ser considerada uma epidemia no Brasil, visto que atinge cerca de 35% das mulheres brasileiras.

O melasma ocorre quando as células responsáveis pela pigmentação da pele produzem melanina em excesso, o que leva à formação de manchas. Porém, a doença ainda não tem uma causa definida, estando ligada ao uso de contraceptivos orais, mudanças hormonais, gravidez e a exposição solar, explica o farmacêutico Maurizio Pupo, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy.

Além disso, o melasma ainda não possui cura, mas pode e deve ser tratado, pois, apesar de benigno, pode causar grande desconforto em quem o tem, afetando assim a autoestima e a qualidade de vida da pessoa. O tratamento da doença, que deve ser contínuo e mantido por toda a vida, é voltado para promover a melhora e a prevenção das manchas, o que é feito principalmente através do uso de cosméticos formulados com ativos de alta eficácia clareadora e fotoprotetores, afirma o especialista.

Segundo Maurizio, o melasma pode ser divido em três graus com características distintas, sendo assim fundamental que os cosméticos utilizados no tratamento da condição sejam específicos para o tipo de pele e o grau de melasma de cada paciente. Entenda melhor essa divisão e como é feito o tratamento de cada tipo da condição:

Grau 1

O melasma de grau 1 tende a ser mais superficial, com manchas pequenas de tonalidade média clara. Recente, estando ativo há menos de um ano, esse tipo de melasma é o que melhor responde ao tratamento. Por isso, uma excelente opção para controle do melasma de grau 1 é um sérum anti-idade clareador superconcentrado que traz em sua composição ácido kójico e glicólico, dois ativos extremamente reconhecidos quando o assunto é clareamento, sendo assim capaz de clarear, iluminar e rejuvenescer a pele, deixando-a com aparência mais jovem, saudável, uniforme e livre de imperfeições.

Já para a fotoproteção é interessante investir em um protetor solar de alta eficácia clareadora, anti-idade, antioxidante e anti-poluição capaz de tratar 15 tipos diferentes de manchas, inclusive o melasma, além de proteger a barreira cutânea da pele por até 12 horas, reduzindo os danos oxidativos provocados pela poluição e prevenindo a formação de rugas, manchas e outros danos causados pela radiação solar.

Grau 2

O melasma de grau 2, por sua vez, é mais profundo e já está ativo há pelo menos 1 ano. Caracterizado por manchas grandes de tonalidade média escura, esse tipo de melasma é capaz de responder adequadamente ao tratamento, desde que realizado com produtos como o Pure C 20 Hyal. O Pure C 20 Hyal é um mousse com textura extrasseca que, através da combinação de Ácido Hialurônico Preenchedor e Vitamina C pura a 20%, clareia, hidrata e rejuvenesce, mantendo a pele uniforme e aveludada. Com fórmula mais concentrada, o produto é muito mais eficaz no clareamento e rejuvenescimento da pele, diz o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy. C

om relação a fotoproteção, uma opção muito eficaz no tratamento desse grau de melasma é um protetor solar com alta eficácia clareadora capaz de prevenir 15 tipos diferentes de manchas e proteger a pele contra o fotoenvelhecimento e com potente ação antioxidante.

Grau 3

O melasma de grau 3 é o tipo mais severo da condição, pois é acompanhado de manchas extremamente escuras de diversos tamanhos. Geralmente ativo já por um longo período, superior a 5 anos, esse tipo de melasma tende a ser resistente ao tratamento, que deve ser mais intenso. A rotina de tratamento do melasma de grau 3 deve ser iniciada com a aplicação de um sérum como o C20 Sérum, que combina a Vitamina C estabilizada a 20% com Ácido Hialurônico Preenchedor e Difendiox, conferindo assim hidratação, ação antioxidante, clareamento intensivo e rejuvenescimento da pele para combater manchas, melasma, rugas e flacidez, recomenda Maurizio.

Na sequência, recomenda-se a aplicação do Pure C 40 Ultra, um mousse ultraconcentrado formulado com Vitamina C Pura a 40% que é liberada de forma prolongada na pele para garantir maior eficácia e resultados mais rápidos, reduzindo 5 tipos de rugas e clareando intensivamente a pele, explica o especialista. O tratamento deve ser finalizado com a aplicação do Pure C FPS50, um protetor solar formulado com alta concentração de Vitamina C, Niacinamida, Difendiox e Vitamina E para garantir 12 horas de proteção solar contra a radiação UVA, UVB e os malefícios da luz visível, atuando assim no combate e tratamento de todos os sinais do envelhecimento da pele, incluindo rugas, manchas e flacidez. Quanto ao modo de uso, o ideal é aplicar 5 gotas do C20 Serum em toda a face pela manhã e utilizar o Pure C 40 Ultra no período noturno. Já o Pure C FPS 50 deve ser aplicado de manhã e à noite.

Além disso, é importante ressaltar que pacientes de pele sensível e com rosácea que também sofrem com melasma devem adaptar o tratamento da condição para suas necessidades, já que esse tipo de pele não tolera ácidos e tratamentos muito agressivos, apresentando ardência, vermelhidão e irritação com facilidade. Logo, quem sofre com esse problema deve apostar no uso do C20 Sérum, que possui toque seco, textura fluida e rápida absorção que não arde ou torna a pele oleosa, podendo assim ser usado até mesmo em peles sensíveis, com rosácea e na área dos olhos para clarear manchas e reduzir rugas e linhas de expressão. Já a fotoproteção pode ser feita com o Biosole Oxy FPS 50, para proteger a pele por 12 horas, combater 15 tipos diferentes de manchas e reduzir os sinais do envelhecimento. Ambos os produtos devem ser aplicados diariamente, de manhã e à noite, completa Maurizio Pupo.