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Livre-se das manchinhas

Guia do melasma: conheça maneiras eficazes de tratar o problema

Afetando um terço da população feminina brasileira, o melasma é caracterizado pelo surgimento de manchas escuras na face e pode ser dividido em três graus distintos de severidade, sendo que cada um deles necessita de tratamentos específicos para que realmente haja melhora na aparência da pele.

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 08:02
Tratamento de pele
Cada intensidade do problema, tem um tratamento específico. Crédito: Divulgação
Caracterizado por manchas escuras no rosto, principalmente no centro da testa, sobre a sobrancelha, nariz, queixo, lábio superior e bochechas, o melasma é uma condição que afeta grande parte das mulheres, principalmente aquelas em idade fértil. A condição já pode, inclusive, ser considerada uma epidemia no Brasil, visto que atinge cerca de 35% das mulheres brasileiras.
O melasma ocorre quando as células responsáveis pela pigmentação da pele produzem melanina em excesso, o que leva à formação de manchas. Porém, a doença ainda não tem uma causa definida, estando ligada ao uso de contraceptivos orais, mudanças hormonais, gravidez e a exposição solar, explica o farmacêutico Maurizio Pupo, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy.
Além disso, o melasma ainda não possui cura, mas pode e deve ser tratado, pois, apesar de benigno, pode causar grande desconforto em quem o tem, afetando assim a autoestima e a qualidade de vida da pessoa. O tratamento da doença, que deve ser contínuo e mantido por toda a vida, é voltado para promover a melhora e a prevenção das manchas, o que é feito principalmente através do uso de cosméticos formulados com ativos de alta eficácia clareadora e fotoprotetores, afirma o especialista.
Segundo Maurizio, o melasma pode ser divido em três graus com características distintas, sendo assim fundamental que os cosméticos utilizados no tratamento da condição sejam específicos para o tipo de pele e o grau de melasma de cada paciente. Entenda melhor essa divisão e como é feito o tratamento de cada tipo da condição:

Grau 1

O melasma de grau 1 tende a ser mais superficial, com manchas pequenas de tonalidade média clara. Recente, estando ativo há menos de um ano, esse tipo de melasma é o que melhor responde ao tratamento. Por isso, uma excelente opção para controle do melasma de grau 1 é um sérum anti-idade clareador superconcentrado que traz em sua composição ácido kójico e glicólico, dois ativos extremamente reconhecidos quando o assunto é clareamento, sendo assim capaz de clarear, iluminar e rejuvenescer a pele, deixando-a com aparência mais jovem, saudável, uniforme e livre de imperfeições.
Já para a fotoproteção é interessante investir em um protetor solar de alta eficácia clareadora, anti-idade, antioxidante e anti-poluição capaz de tratar 15 tipos diferentes de manchas, inclusive o melasma, além de proteger a barreira cutânea da pele por até 12 horas, reduzindo os danos oxidativos provocados pela poluição e prevenindo a formação de rugas, manchas e outros danos causados pela radiação solar.

Grau 2

O melasma de grau 2, por sua vez, é mais profundo e já está ativo há pelo menos 1 ano. Caracterizado por manchas grandes de tonalidade média escura, esse tipo de melasma é capaz de responder adequadamente ao tratamento, desde que realizado com produtos como o Pure C 20 Hyal. O Pure C 20 Hyal é um mousse com textura extrasseca que, através da combinação de Ácido Hialurônico Preenchedor e Vitamina C pura a 20%, clareia, hidrata e rejuvenesce, mantendo a pele uniforme e aveludada. Com fórmula mais concentrada, o produto é muito mais eficaz no clareamento e rejuvenescimento da pele, diz o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy. C
om relação a fotoproteção, uma opção muito eficaz no tratamento desse grau de melasma é um protetor solar com alta eficácia clareadora capaz de prevenir 15 tipos diferentes de manchas e proteger a pele contra o fotoenvelhecimento e com potente ação antioxidante.

Grau 3

O melasma de grau 3 é o tipo mais severo da condição, pois é acompanhado de manchas extremamente escuras de diversos tamanhos. Geralmente ativo já por um longo período, superior a 5 anos, esse tipo de melasma tende a ser resistente ao tratamento, que deve ser mais intenso. A rotina de tratamento do melasma de grau 3 deve ser iniciada com a aplicação de um sérum como o C20 Sérum, que combina a Vitamina C estabilizada a 20% com Ácido Hialurônico Preenchedor e Difendiox, conferindo assim hidratação, ação antioxidante, clareamento intensivo e rejuvenescimento da pele para combater manchas, melasma, rugas e flacidez, recomenda Maurizio.
Na sequência, recomenda-se a aplicação do Pure C 40 Ultra, um mousse ultraconcentrado formulado com Vitamina C Pura a 40% que é liberada de forma prolongada na pele para garantir maior eficácia e resultados mais rápidos, reduzindo 5 tipos de rugas e clareando intensivamente a pele, explica o especialista. O tratamento deve ser finalizado com a aplicação do Pure C FPS50, um protetor solar formulado com alta concentração de Vitamina C, Niacinamida, Difendiox e Vitamina E para garantir 12 horas de proteção solar contra a radiação UVA, UVB e os malefícios da luz visível, atuando assim no combate e tratamento de todos os sinais do envelhecimento da pele, incluindo rugas, manchas e flacidez. Quanto ao modo de uso, o ideal é aplicar 5 gotas do C20 Serum em toda a face pela manhã e utilizar o Pure C 40 Ultra no período noturno. Já o Pure C FPS 50 deve ser aplicado de manhã e à noite.
Além disso, é importante ressaltar que pacientes de pele sensível e com rosácea que também sofrem com melasma devem adaptar o tratamento da condição para suas necessidades, já que esse tipo de pele não tolera ácidos e tratamentos muito agressivos, apresentando ardência, vermelhidão e irritação com facilidade. Logo, quem sofre com esse problema deve apostar no uso do C20 Sérum, que possui toque seco, textura fluida e rápida absorção que não arde ou torna a pele oleosa, podendo assim ser usado até mesmo em peles sensíveis, com rosácea e na área dos olhos para clarear manchas e reduzir rugas e linhas de expressão. Já a fotoproteção pode ser feita com o Biosole Oxy FPS 50, para proteger a pele por 12 horas, combater 15 tipos diferentes de manchas e reduzir os sinais do envelhecimento. Ambos os produtos devem ser aplicados diariamente, de manhã e à noite, completa Maurizio Pupo.
Por fim, é importante lembrar que o tratamento cosmético do melasma deve ser acompanhado por um médico dermatologista. Em casos graves da doença, o médico especializado poderá inclusive sugerir a combinação do tratamento cosmético com procedimentos em consultório, como lasers e peelings, para potencialização dos resultados.

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