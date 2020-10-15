Excesso de videoconferências pode afetar a nossa saúde mental?

"Estamos vivendo uma experiência única, nunca houve essa overdose de telas com tanta intensidade. Nossa casa acabou virando sala de aula, academia, espaço de trabalho, tudo acontecendo no mesmo espaço físico. E muitas atividades diante da tela", lembrou.

A psicóloga, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família desta quinta (15), ressaltou que o cérebro percebe a situação diferente e que por isso é demandado. "Ele requer um esforço para entender a nova situação", explica. Adriana Müller ainda lembrou que falhas na conexão podem gerar uma ansiedade.