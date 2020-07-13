Entenda os riscos de seguir a dieta de Rafa Kalimann

Rafa Kalimann está com nova dieta e disse que retirou uma série de alimentos da sua rotina com a orientação de uma nutricionista Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann

A ex-bbb Rafa Kalimann recebeu uma série de críticas nas redes sociais na última semana. A influenciadora relatou em seu perfil no Twitter como está "se sentindo" com a nova dieta e disse que retirou uma série de alimentos da sua rotina com a orientação da sua nutricionista.

"Minha nutri tirou o carboidrato (não como pão, arroz, macarrão, batata, tapioca) tirou o doce (não como chocolate, goiabada, doce de leite) tirou o álcool (adeus, vinho diário), tirou o leite, o iogurte e quase todos os queijos, só esqueceu de tirar meu estômago, que tá gritando", escreveu Rafa, na rede social.

Em resposta ao post, internautas criticaram a postura da influenciadora, apontando que outras mulheres podem tentar seguir um plano alimentar parecido e prejudicarem a saúde. Mas, afinal, o que é e quais são os riscos deste tipo de dieta?

Os riscos

A nutricionista Iessa Comério explica que dietas restritivas são aquelas que limitam um grupo ou boa parte dos nutrientes, causando um desequilíbrio. "É o contrário da dieta balanceada, que tem um equilíbrio nos macro e micronutrientes. Então a restritiva restringe alguns destes grupos e fica deficiente em nutrientes ou em calorias".

"Quem faz esse tipo de dieta acaba sendo exposto a transtornos alimentares, porque a restrição pode levar a compulsão" Iessa Comério - Nutricionista

É aí que aparecem os riscos que podem levar a uma deficiência nutricional. "Pode ser de vitaminas, minerais... E pode trazer mal-estar e indisposição, por exemplo", ressalta Iessa. E tem mais: a nutricionista conta ainda que, quem faz esse tipo de dieta, acaba sendo exposto a transtornos alimentares, porque a restrição pode levar a compulsão. "Ter uma restrição por um objetivo específico, durante um prazo curto e com orientação de um profissional, é uma coisa. Agora querer levar como estilo de vida é diferente. O grande perigo é que as pessoas fazem isso por conta própria. É um grande risco".

Perda de peso

A dieta também pode afetar a produção de serotonina e até o crescimento dos fios de cabelo. "A serotonina é um neurotransmissor que é fabricado a partir do aminoácido triptofano. E o nosso corpo tem o contato com ele através da alimentação. Se a pessoa tem uma dieta que limita as fontes de triptofano, vai ter uma produção prejudicada e insuficiente de serotonina. Isso afeta o humor, a sensação de bem-estar e até o crescimento de cabelo. Normalmente a queda dos fios é um dos principais sinais de que tem alguma carência nutricional acontecendo", explica Iessa

A nutricionista Janaina Pimentel Nemer explica que existem diversas dietas para a perda de peso. "Porém elas devem ser acompanhadas por um profissional e adequadas para cada pessoa. Muitas vezes é necessário até ter um acompanhamento psicológico, fisiológico e emocional para poder se adequar à dieta que o nutricionista fizer. No caso da ex-bbb, possivelmente é uma dieta anti-inflamatória, onde foram retirados os principais alimentos inflamatórios como carboidratos, glúten, açúcar e álcool. Eles podem atrapalhar a microbiota intestinal dela. Mas não significa que ela não esteja tendo um aporte nutricional. Ela pode estar suplementada e consumindo nutrientes e suplementos que vão dar esse aporte nutricional", diz. Só que isso ela não disse.

"Quando a pessoa consegue incorporar no cardápio os alimentos que vêm da natureza, a qualidade de vida melhora e o emagrecimento acontece de forma saudável" Janaina Pimentel Nemer - Nutricionista