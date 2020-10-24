Coletor menstrual é sinônimo de liberdade, dizem as adeptas

Quem usa o coletor, recomenda. Crédito: Shutterstock

O período menstrual sempre foi considerado um tabu entre as mulheres. Apesar disso, o coletor menstrual vem ganhando cada vez mais espaço entre as brasileiras nos últimos anos. Trata-se de um "copinho" feito com silicone medicinal que é introduzido no canal vaginal para coletar o sangue da menstruação.

A analista de treinamentos Agnes Gava conta que, apesar de conhecer já alguns anos, aderiu ao coletor no ano passado por recomendação de uma amiga. Ela explica que, no começo, surgiram algumas dúvidas, mas que a adaptação foi bem natural. Dúvidas sobre como colocar, como higienizar, sempre acontecem, eu tinha essas preocupações

O que a levou a aderir foi, principalmente, a redução da produção de lixo e até dos gastos financeiros. Com o absorvente descartável, eu tinha um maior custo mensal e também as pessoas que indicavam afirmavam ser muito mais confortável. O absorvente também sempre gera aquele medo: será que coloquei errado ou a minha calça está manchada? Com o coletor, eu não tenho mais essa preocupação, conta Agnes.

Com certeza o coletor me garante mais liberdade, antes dele eu sentia medo de fazer qualquer movimento brusco e o absorvente sair do lugar, sujar a minha roupa. Eu passo cerca de 5 horas com ele sem se preocupar com os vazamentos, complementa.

Para ela, o coletor só tem benefícios e ainda não é mais popular por uma ideia equivocada de que o coletor é algo anti-higiênico. Eu acho que as mulheres têm que se libertar desse pensamento, além de ser mais caro, o absorvente pode assar, limitar os movimentos, exigir uma troca mais frequente. Óbvio que você precisa criar uma rotina de higienização do coletor, mas ele não é sujo, finaliza.

Muita pesquisa

"Comecei a pesquisar se eu podia dormir, nadar, fazer exercícios com ele e descobri que podia fazer tudo isso" Júlia Lopes - Universitária e Digital Creator

Assim como Agnes, a universitária Júlia Lopes também conheceu o coletor através de amigas, desde então, passou a pesquisar mais sobre o assunto e seguir páginas que abordavam a temática na internet até se tornar adepta. Eu sempre fui uma pessoa que se preocupou com o meio ambiente, então resolvi testar depois de fazer muita pesquisa sobre o uso, conta.

Júlia explica que adiou bastante a adesão e, quando passou a utilizar, teve muitas dúvidas Eu tinha dúvidas até sobre como introduzir o copinho no meu corpo. Comecei a pesquisar se eu podia dormir, nadar, fazer exercícios com ele e descobri que podia fazer tudo isso.

Outra dúvida que eu tinha era se o copinho vazava, e não vaza. Liberdade é o sobrenome do coletor. Quando se está com ele, parece que a gente nem está menstruada, dá pra fazer tudo com ele. Enquanto que com o absorvente, como a gente sente, lembramos toda hora. O coletor é revolucionário, acrescenta.

Além disso, Júlia conta que o coletor também a ajudou a se conhecer melhor como mulher e entender o seu ciclo. Como é um copinho, você entende melhor o seu ciclo, porque dá pra saber o quanto de sangue sai de você. Com o absorvente, eu achava que era muito mais do que realmente sai. Além disso, a gente se toca: quando você vai introduzir o coletor, você conhece melhor a anatomia da sua vagina e começa a reparar em você, explica ela.

Júlia usou sua conta no Instagram para compartilhar , junto com uma amiga, suas experiências com o coletor, com o objetivo de sanar parte das dúvidas de quem ainda não é adepta, como as que elas tiveram no início. Coletor é sobre teste. O coletor só traz benefícios, mas é importante se informar e pesquisar se quiser aderir. Vale muito a pena tentar, aconselha.

Veja Também Coletor menstrual: tudo sobre o absorvente ecológico

Inseguranças e riscos

As dúvidas citadas por Agnes e Júlia são muito comuns. A ginecologista Patrícia Leite conta que a insegurança das pacientes, geralmente, é em relação ao medo de não saber usar ou de vazamentos, mas isso é facilmente contornado. O aprendizado é rápido. O apoio das amigas, principalmente as que já utilizam, também é fundamental, acrescenta a ginecologista.

Patrícia afirma que o coletor menstrual é uma ótima opção para a mulher, mas que um dos poucos riscos envolvidos - bem baixo inclusive - seria o de infecção. Ele está associado ao uso inadequadamente prolongado do coletor, ou seja, tempo de permanência superior a 12 horas sem esvaziá-lo, explica.

"Mulheres que têm alergia ao látex e silicone devem ficar atentas a composição do produto descrita na embalagem" Patrícia Leite - Ginecologista

Além disso, a médica pontua que o coletor é recomendado pela praticidade, além disso para as pacientes que usam o absorvente e apresentam alergia ou irritação na pele, é uma ótima opção. Vale lembrar que as mulheres que têm alergia ao látex e silicone devem ficar atentas a composição do produto descrita na embalagem, destaca.

Não é indicado pra quem é virgem

Não existem contraindicações ao método, apenas não recomendamos às pacientes que não tiveram relação sexual pela dificuldade de colocar e pela chance de romper o hímen, caso a paciente pergunte sobre, complementa Patrícia.

A ginecologista lembra ainda que existem dois tipos de coletores, o que deve ser observado na hora da escolha. "São dois: em formato de sino (o tradicional) e o formato que se adequa ao redor do colo do útero, semelhante a um capuz cervical , ficando mais alto na vagina".

Benefícios

A ginecologista Roberta Fonseca listou várias vantagens do produto. Crédito: Divulgação

Roberta Fonseca é ginecologista e obstetra e concorda com a também ginecologista Patrícia sobre o coletor ser uma excelente opção para as pacientes que apresentam alergia ao absorvente. A médica acrescenta ainda a vantagem para aquelas que tem um fluxo mais intenso. Para quem se sente incomodada com a troca do absorvente, que, em casos de maior fluxo, precisa ser mais frequente, o coletor é uma ótima opção, salienta.

Principalmente no trabalho. As adeptas com muito fluxo garantem que ganharam em liberdade, já que se sentem bem mais seguras para ficar horas trabalhando se se preocupar em manchar a roupa.

Roberta listou as principais vantagens do coletor: