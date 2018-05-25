5 dúvidas sobre o período menstrual Crédito: Pinterest

Para muitas mulheres, a chegada do período pré-menstrual é sinalizada pela alteração de humor, inchaço, sensibilidade e a temida TPM. Embora a menstruação seja comum, ainda existem muitas dúvidas sobre o assunto. Para desmistificar possíveis conceitos errados sobre esse processo tão natural, a "Ladysoft", marca voltada para cuidados femininos, desvenda as principais questões do período.

Quantos dias tem um ciclo de menstruação regular?

Geralmente, o ciclo menstrual ocorre entre um período de 21 a 35 dias, contando do primeiro dia de um ciclo ao primeiro dia do outro. No entanto, muitas mulheres têm menstruações que atrasam muito ou acontecem em curtos intervalos de tempo. Nessa situação, é preciso ficar alerta, pois pode ser sinal de várias doenças que, se não tratadas, podem trazer consequências graves à saúde.

Menstruação pode causar anemia?

Apesar de raro, algumas mulheres podem ficar mais expostas a um risco de anemia. Além do fluxo intenso, períodos menstruais de longa duração (mais de sete dias) e curto intervalo entre os ciclos (menos de 24 dias) podem desencadear o problema.

Existe um melhor tipo de absorvente?

Não existe um tipo de absorvente que seja o melhor. Considera-se as características do absorvente, assim como o perfil do ciclo menstrual, as preferências e estilo de vida de cada mulher que o utilizará. No entanto, o produto não deve ser perfumado, pois esse item pode causar irritação, secura e ardência.

De quanto em quanto tempo devo trocar o absorvente?