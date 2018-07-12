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Liberdade

Marca brasileira lança biquíni menstrual com tecnologia absorvente

Peça ecologicamente correta promete dar mais liberdade às mulheres

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 11:32
O biquíni mestrual usa a mesma tecnologia das calcinhas absorventes Crédito: Divulgação/Herself
De acordo com uma pesquisa realizada pela Herself, marca gaúcha de calcinhas absorventes, 70% das mulheres deixam de ir a praia ou piscina quando estão menstruadas. Por isso, a empresa decidiu fabricar os primeiros biquínis absorventes do Brasil, que prometem dar mais liberdade às mulheres.
Os biquínis (e maiôs) foram desenvolvidos com tecido antimicrobiano (que também evita fungos e odores) e possuem a mesma tecnologia das calcinhas absorventes. A diferença é a camada externa de tecido, que passa por um processo que permite a passagem de água, mas não de sangue, evitando vazamentos.
Além disso, o lançamento da Herself levanta a bandeira da sustentabilidade já que é estimado que, durante a vida, as mulheres tenham cerca de 450 ciclos menstruais, descartando 150 quilos de absorventes.
O lançamento experimental ocorre no dia 13 de julho. As interessadas participarão de um financiamento coletivo e receberão um biquíni completo (com parte de cima e de baixo) na cor preta e, durante 3 meses, poderão ajudar a marca com sugestões para melhorias do produto. O investimento vai de R$ 150 a R$ 180.

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