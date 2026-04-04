Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo

As energias desta Páscoa trazem recomeços intensos, exigindo coragem, equilíbrio e cuidado com as emoções Crédito: Imagem: SAG stock | Shutterstock

A Páscoa deste ano chega com uma energia intensa de recomeço — mas não daquele jeito leve e tranquilo. Aqui, a renovação virá acompanhada de movimento, coragem e alguns ajustes necessários no caminho.

Com o Sol em Áries, seremos impulsionados a agir, iniciar e dar o primeiro passo. A Lua em Sagitário ampliará a fé, a esperança e a vontade de olhar para frente. Mas a quadratura entre Sol em Áries e Júpiter em Câncer trará um alerta importante: cuidado com exageros emocionais, impulsividade e expectativas fora da realidade. Ou seja, o recomeço pedirá coragem, mas também consciência.

A seguir, confira as energias de renovação para cada signo!

Áries

O ariano será convidado a dar novos passos com mais consciência, equilibrando impulso e sensibilidade Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Você será chamada a começar algo novo — e, desta vez, com mais maturidade emocional . Evite agir no impulso ou querer resolver tudo de uma vez. Sua renovação virá quando você aliar coragem com sensibilidade.

Touro

O taurino precisará de introspecção, encerrando ciclos internos e acolhendo o que se fecha dentro de si Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Esta Páscoa pedirá introspecção. Nem toda renovação será visível. Você está fechando ciclos internos importantes, e isso exige silêncio e acolhimento. Confie no que será finalizado dentro de você.

Gêmeos

O geminiano encontrará novas oportunidades em conversas e conexões, mas deverá filtrar o que merece sua energia Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Novos caminhos poderão surgir por meio de conexões e conversas. Mas cuidado com promessas exageradas — suas ou dos outros. Sua renovação virá quando você filtrar melhor o que realmente vale a sua energia.

Câncer

O canceriano terá que cuidar do equilíbrio emocional, respeitando limites e evitando sobrecargas Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

A quadratura tocará diretamente você, pedindo equilíbrio emocional. Evite assumir responsabilidades além do que poderá dar conta. Sua renovação acontecerá quando você respeitar seus limites e se priorizar.

Leão

O leonino sentirá vontade de se arriscar e expandir horizontes, mas a renovação virá com planejamento Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Será hora de expandir, mas com consciência. Você poderá sentir vontade de dar um salto maior, buscar algo novo ou se arriscar mais. Vá, mas com planejamento. Sua renovação virá com visão de longo prazo.

Virgem

O virginiano será chamado a confiar no processo e liberar o controle, permitindo transformações profundas Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Transformações profundas estarão em andamento. Esta Páscoa o(a) convidará a soltar o controle e confiar mais no processo. Nem tudo precisará ser entendido. Sua renovação será emocional e libertadora.

Libra

O libriano precisará ajustar expectativas nos relacionamentos, mantendo verdade e equilíbrio Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Os relacionamentos passarão por ajustes importantes. Evite idealizar ou esperar demais do outro. A renovação virá quando você se posicionar com mais verdade e equilíbrio.

Escorpião

O escorpiano deverá prestar atenção à rotina e aos hábitos, promovendo autocuidado e disciplina Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Sua rotina, seu corpo e sua energia pedirão atenção. Talvez seja o momento de mudar hábitos ou encerrar padrões que te desgastam. Sua renovação virá por meio do autocuidado e da disciplina emocional.

Sagitário

O sagitariano sentirá intensamente e será incentivado a viver com autenticidade e liberdade Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Com a Lua no seu signo, você sentirá tudo de forma mais intensa. Haverá um chamado para viver com mais verdade e autenticidade. Sua renovação virá quando você se permitir ser quem realmente é — sem filtros.

Capricórnio

O capricorniano terá que lidar com questões familiares ou emocionais, criando uma base mais sólida Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Questões familiares ou emocionais poderão vir à tona. Evite reagir de forma impulsiva. Sua renovação estará em criar uma base emocional mais sólida e acolhedora para si.

Aquário

O aquariano precisará se expressar com clareza e ouvir com atenção, evitando exageros nas palavras Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Conversas importantes poderão trazer clareza — ou confusão, se não houver cuidado. Evite exageros nas palavras. Sua renovação virá quando você se comunicar com mais consciência e escuta ativa.

Peixes

O pisciano será chamado a equilibrar o dar e o receber, valorizando-se emocional e financeiramente Crédito: Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Atenção com os excessos, principalmente os emocionais ou os financeiros. Esta Páscoa convidará você a encontrar equilíbrio entre o dar e o receber. Sua renovação virá quando você se valorizar mais.

Por Viviane Pettersen

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