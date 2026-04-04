Fernanda Gentil se declara à mulher após dez anos de união: 'Parceira, amiga e cúmplice' Crédito: Reprodução Instagram

Celebrando dez anos de união, a jornalista Fernanda Gentil usou as redes sociais para fazer uma homenagem cheia de carinho à sua mulher, Priscila Montandon.

Na publicação, com vídeos de momentos de ambas juntas, Fernanda diz que a trajetória do casal teve seus altos e baixos, mas sempre com muito respeito e admiração.

"São 10 anos sem nem dez minutos de intervalo. Esse tempo, de forma ininterrupta, é, ao mesmo tempo, o maior que já fiquei com alguém. Foram dez anos de sonhos realizados e outros adiados. Verdadeiros. Reais", pontuou.

Apaixonada, diz que tem em Priscila sua "mulher, parceira, amante, amiga e cúmplice". "Vontade de fazer dar certo, de uma para a outra. Eu tenho vontade da gente, do que ainda somos capazes juntas", diz.