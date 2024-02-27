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Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell: 'A boca não firmava'

Em um vídeo publicado no Youtube, apresentadora deu detalhes sobre a doença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 08:35

Fernanda Gentil participou do podcast PodDelas
Fernanda Gentil  Crédito: Reprodução/YouTube
Fernanda Gentil, 37, contou que foi diagnosticada com paralisia facial. Em novo vídeo em seu canal do YouTube, a jornalista contou como descobriu a doença e fez um alerta.
Fernanda fez um vídeo contando como foram os primeiros sintomas. Ela disse que tudo começou durante um reencontro com seu filho caçula, Gabriel, 7, que estava viajando com seu pai: "Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai".
Os sintomas ficaram mais intensos no dia seguinte, em meio ao trabalho: "Comecei a mandar vários beijos e não saía, a boca não firmava, sabe? Percebi que o lado da esquerda, que era justamente o que estava incomodando a minha boca, não estava correspondendo com o lado da direita"
A repórter procurou um médico. Após uma chamada de vídeo e uma série de exercícios, o profissional descartou a probabilidade de ser algo neurológico, como um AVC ou um tumor
Fernanda foi ao hospital e fez exames para ter um diagnóstico: "[O médico] me diagnosticou com Paralisia de Bell, que é essa paralisia parcial do rosto. Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho [no meu corpo]".
A jornalista fez um alerta: "É para alertar vocês a ouvirem muito os sinais do corpo de vocês. Não silenciarem nada, não negarem nada, fingirem que não estão vendo. Não vai eliminar esse problema, muito pelo contrário, vai aumentar esse problema. Então, se você tem uma coisa que não está legal, vai procurar uma ajuda, uma orientação médica, para você investigar".

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