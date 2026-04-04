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Suposta traição

'Apaixonado por você', diz Vini Jr. a Virginia após rumores de crise

Mãe da influenciadora curte postagem que abordava suposta traição; entenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 16:01

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro
Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro Crédito: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia
Em meio a rumores de crise, o relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinicius Junior aparentemente segue firme. Em sua mais recente publicação, o craque da seleção brasileira se declarou à amada. "Apaixonado por você", escreveu.
A interação acontece num momento possivelmente conturbado. A influenciadora viajou à Espanha com os filhos e recebeu críticas de seu ex-marido, Zé Felipe, pai das crianças. Virginia não apareceu com Vini num restaurante, mas com amigos.
Segundo o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, o casal estaria num momento instável, mas Virginia prefere manter tudo como está, pelo menos até a Copa do Mundo, mesmo com especulações em torno de sua vida íntima.
Mãe de Virginia, Margareth Serrão chegou a dar like numa postagem que repercutia uma suposta traição por parte do atleta do Real Madrid. Na mesma publicação, ela explicou que curtiu sem querer. "Acredite ou não, passei o dedo sem ver. Não curtiria", explicou.
Vini e Virginia assumiram o namoro em outubro de 2025. Ela deu uma segunda chance a ele após Vini pedir desculpas públicas por ter conversado com outra mulher enquanto estava ficando com a influenciadora.

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