'Apaixonado por você', diz Vini Jr. a Virginia após rumores de crise

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro Crédito: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia

Em meio a rumores de crise, o relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinicius Junior aparentemente segue firme. Em sua mais recente publicação, o craque da seleção brasileira se declarou à amada. "Apaixonado por você", escreveu.

A interação acontece num momento possivelmente conturbado. A influenciadora viajou à Espanha com os filhos e recebeu críticas de seu ex-marido, Zé Felipe, pai das crianças. Virginia não apareceu com Vini num restaurante, mas com amigos.

Segundo o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, o casal estaria num momento instável, mas Virginia prefere manter tudo como está, pelo menos até a Copa do Mundo, mesmo com especulações em torno de sua vida íntima.

Mãe de Virginia, Margareth Serrão chegou a dar like numa postagem que repercutia uma suposta traição por parte do atleta do Real Madrid. Na mesma publicação, ela explicou que curtiu sem querer. "Acredite ou não, passei o dedo sem ver. Não curtiria", explicou.