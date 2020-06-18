Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Revista AG
  • Vida
Mês de conscientização

Coceira nos olhos: hábito pode causar doença na córnea e prejudicar a visão

A ceratocone deforma e provoca o afinamento da córnea. O primeiro sinal são alterações na visão. Para conscientizar a população, foi criado o Junho Violeta, campanha que alerta sobre a doença
Redação de A Gazeta

18 jun 2020 às 17:10

Homem com a mão no olho
É fundamental não coçar os olhos. O primeiro sinal de alerta para a doença são alterações na visão, que pode ficar borrada, distorcida e até duplicada Crédito: shutterstock
Imagine começar a enxergar tudo borrado, distorcido e até duplicado. É isso que causa a ceratocone, doença que faz com que a membrana da frente do olho, que é redonda, fique com um formato que lembra um cone. A doença provoca o afinamento da córnea. "A enfermidade afeta a visão, deixando as imagens embaçadas e distorcidas. Sua principal característica é alteração no formato da córnea, que ganha progressivamente uma forma mais curva e pontuda, lembrando a aparência de um cone", explica a oftalmologista Damaris Faian Bueno.
É para alertar sobre a ceratocone que foi criada a campanha Junho Violeta, que alerta para a existência da doença, seus sintomas e como preveni-la. Damaris explica que o problema é progressivo e costuma se manifestar na segunda década de vida. "Ela vai progredindo, em alguns casos mais lentos e em outros mais rápidos, podendo inclusive acontecer o transplante de córnea". Para a médica, é fundamental as pessoas não coçarem o olho. "O olho não foi feito para coçar. Como a ceratocone muitas vezes é associada a doenças alérgicas, as pessoas coçam muito os olhos. Esse simples ato pode piorar tudo", alerta. No atual momento, o hábito também pode propiciar a entrada do coronavírus no corpo.

Predisposição genética

A doença é um problema bilateral e assimétrico, o que significa que pode deturpar a visão nos dois olhos, mas não da mesma maneira. "Geralmente o caso bilateral é mais frequente. Mas pode não afetar ambas visões da mesma forma por estar em estágios diferentes. Um olho pode estar com a doença em estado mais avançado que o outro", explica a oftalmologista Thayse Rezende Sperandio, do São Bernardo Apart Hospital.
A médica explica que a  causa não é uma coisa totalmente definida. "A pessoa pode ter uma predisposição genética e a doença acontecer. Mas também é muito importante o alerta sobre a questão do coçar, porque quando a pessoa tem a predisposição a córnea é facilmente deformável. Quem tem a doença são coçadores crônicos, aqueles que  coçam os olhos por muitos anos". Para evitar o ato de coçar é recomendando os colírios  antialérgicos e a compressa gelada, que acaba aliviando.  

Sintomas

O ceratocone tem como principal sintoma a "visão borrada". A doença não-inflamatória degenerativa do olho decorre de alterações estruturais no colágeno, que é uma proteína presente em grande quantidade na córnea e que fornece resistência e manutenção do formato normal da córnea. É como se a córnea se tornasse mais enfraquecida e propensa à deformidade.
A consequência da doença é o aparecimento ou piora de miopia e astigmatismo, o que leva a trocas constantes do grau dos óculos, sem melhora na qualidade visual. "Existem várias formas de tratamento. Nos casos mais leves é através dos óculos ou da lente de contato. Com o passar do tempo, os óculos passam a não possibilitar uma boa visão, então optamos por uma lente de contato rígida. Também tem a aplicação de vitamina B12 na córnea quando a doença está progredindo muito, para evitar o transplante. É fundamental o acompanhamento do oftalmologista", diz Damaris Bueno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados