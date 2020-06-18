Na quarentena: aplicativo volta a bombar ao fazer mudança de gênero

O Face App, aplicativo de manipulação de imagens, voltou a bombar nas redes sociais nos últimos dias. Mas em vez de envelhecer as pessoas, dessa vez mudou o gênero delas. Famosos como Flávia Alessandra, Cauã Reymond, Wesley Safadão, Patrícia Poeta, Fafá de Belém entre outros, entraram na brincadeira e divertiram seus seguidores nas redes sociais. Muitos anônimos também aderiram ao aplicativo e fizeram suas versões em outro sexo.
Nessa brincadeira o que chamou a atenção foram as diferenças na face masculina e feminina. A dermatologista Juliana Drumond explica que são detalhes que geralmente as pessoas não param pra observar. "Geralmente o rosto feminino tem a ponta do queixo mais fina e os homens mais alargado. Essa foi uma das principais mudanças e que ficou bem evidente nas fotos", comenta.
Famosos mudam de gênero em brincadeira
Já as mulheres que fizeram a brincadeira perceberam a mandíbula ficar mais larga. "É uma característica do rosto masculino. Já em relação à posição da sobrancelha a altura da mulher é mais arqueada e a do homem mais reta. Foi o que o app mostrou", diz a médica.
Privacidade ameaçada
Em 2019, o Face App foi denunciado por roubar os dados dos seus usuários e fornecer para anunciantes. Inclusive, na época, a Google e a Apple chegaram a ser multadas pelo Procon-SP. A política de privacidade do aplicativo não detalha o que será feito com os dados dos usuários ao instalar a plataforma, a pessoa acaba autorizando que o desenvolvedor russo Wireless Lab tenha acesso às informações. A recomendação é que, antes de usar o app, os termos de uso sejam analisados pelo internauta.