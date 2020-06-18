Na quarentena: aplicativo volta a bombar ao fazer mudança de gênero

Ana Maria Braga se achou parecida com o filho Crédito: Reprodução/ Instagram

O Face App, aplicativo de manipulação de imagens, voltou a bombar nas redes sociais nos últimos dias. Mas em vez de envelhecer as pessoas, dessa vez mudou o gênero delas. Famosos como Flávia Alessandra, Cauã Reymond, Wesley Safadão, Patrícia Poeta, Fafá de Belém entre outros, entraram na brincadeira e divertiram seus seguidores nas redes sociais. Muitos anônimos também aderiram ao aplicativo e fizeram suas versões em outro sexo.

Nessa brincadeira o que chamou a atenção foram as diferenças na face masculina e feminina. A dermatologista Juliana Drumond explica que são detalhes que geralmente as pessoas não param pra observar. "Geralmente o rosto feminino tem a ponta do queixo mais fina e os homens mais alargado. Essa foi uma das principais mudanças e que ficou bem evidente nas fotos", comenta.

Famosos mudam de gênero em brincadeira

Já as mulheres que fizeram a brincadeira perceberam a mandíbula ficar mais larga. "É uma característica do rosto masculino. Já em relação à posição da sobrancelha a altura da mulher é mais arqueada e a do homem mais reta. Foi o que o app mostrou", diz a médica.

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