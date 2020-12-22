Bebê de embrião congelado há 9 anos no ES faz um ano

Fabiane Vailant com Gabriel e Lívia: os dois filhos foram gerados através da fertilização in vitro Crédito: Paula Freire/ Divulgação

A agente de viagens Fabiane Vailant, 38 anos, sempre quis ser mãe. E, como muitas mulheres, imaginava que não teria grandes problemas para engravidar. Após algumas tentativas, ela e o marido descobriram que ele tinha uma quantidade baixa de espermatozoides, o que poderia influenciar na demora em acontecer a gestação ou até mesmo em sua mulher não engravidar. Por isso, o casal optou pela fertilização in vitro

Primeiro nasceu Gabriel, hoje com 10 anos. E depois Lívia, resultado de um embrião congelado no ano 2010. Ela tem um ano, mas podia ter nascido em qualquer momento ao longo da última década em que o embrião esteve congelado. Todo o tratamento foi feito com o meu óvulo e os espermatozoides do meu marido, optei pela fertilização in vitro pela recomendação do meu obstetra, conta Fabiane.

Foi o filho mais velho que começou a pedir para mãe um irmãozinho. Ela aproveitou os embriões congelados que ainda tinha numa clínica de Vila Velha e, há dois anos, tentou uma nova gravidez. Guardei porque tinha medo de no futuro querer engravidar e não conseguir. Como os embriões já estavam congelados, conversei com o médico, fiz os exames básicos e em duas semanas eles foram implantados. Doze dias depois fiquei sabendo que estava grávida. No início fiquei assutada, hoje estou muito feliz, conta a moradora de Guarapari.

O casal Cristiano e Fabiane Vailant com os filhos Gabriel e Lívia Crédito: Paula Freire/ Divulgação

Os cinco embriões que ficaram congelados foram implantados e somente um se desenvolveu. Lívia nasceu no dia 25 de novembro de 2019, num parto cesárea, após uma gestão bem tranquila. Me sinto realizada como mãe. O Gabriel é mais quieto, a pequena mais agitada. Hoje ele me ajuda a cuidar dela, diz a mãe orgulhosa.

VITRIFICAÇÃO

Nos últimos 40 anos, os tratamentos de doação e congelamento de óvulos se tornaram mais difundidos e o congelamento de embriões mais bem-sucedido com a introdução da vitrificação, uma tecnologia mais eficiente e segura de congelamento rápido.

No Brasil, a venda de óvulos é proibida, mas desde 2017 qualquer mulher de até 35 anos pode doar óvulos. A doação é anônima, quem vai receber pode apenas pedir semelhanças como tipo de sangue, cor de pele e cabelo, por exemplo. No caso de Fabiane, em 2019, ela decidiu não descartar e nem doar. Ela preferiu implantar os embriões que estavam congelados há 9 anos.

O médico Carlyson Moschen, diretor da Unifert, conta que não é raro a gravidez acontecer com os embriões congelados há anos. Os embriões congelados, com a técnica de vitrificação, mantêm uma qualidade embrionária muito boa. O índice de sobrevivência na clínica supera 99%, diz.

O médico explica que o útero é preparado com medicamento e só depois é realizado o descongelamento do embrião, fazendo a sua transferência no momento hormonal certo. A taxa de sucesso na fertilização in vitro vai depender da idade, e pode variar de 50% a índices muitos baixos, chegando a próximo de 1%. Com a idade aumentando os índices vão ficando menores, ressalta.

"A taxa de sucesso na fertilização in vitro vai depender da idade, e pode variar de 50% a índices muitos baixos, chegando a próximo de 1%" Carlyson Moschen - Médico

A mulher tem uma faixa de fertilidade muito alta antes dos 30 anos, e vai perdendo isso gradativamente até a menopausa, quando esgota sua capacidade fértil. Por isso, é importante levar em consideração a idade que se tem quando se opta por conservar um gameta: depois de congelados, os óvulos de uma mulher que decidiu guardá-los aos 30 anos provavelmente vão apresentar resultados muito melhores do que os de outra que decidiu recorrer ao congelamento anos mais tarde. A idade é um fator importante na questão do índice de gravidez, já que as mulheres vão perdendo óvulos durante a vida, explica Carlyson Moschen.

SEM PRAZO DE USO

Todos os óvulos podem ser congelados, e não há limite de anos para que eles fiquem na geladeira. Não há limites, eles podem ficar anos congelados que não diminui a eficácia. Eles ficam num congelamento em nitrogênio líquido, em temperatura de -186 graus, e quando são descongelados a tendência é que tenham a mesma qualidade. Por isso que a vitrificação é tão boa como método de congelamento, explica Carlyson Moschen.