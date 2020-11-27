Congelamento de óvulos: saiba como funciona a técnica de reprodução escolhida por Thelma do BBB

O procedimento é muito procurado por quem quer adiar a gravidez ou precisa retirar os ovários. Crédito: Shutterstock

Muitos casais querem ter filhos, porém querem adiar o momento ou encontram alguma dificuldade. Por isso, as mais variadas técnicas de reprodução assistida são os meios procurados por essas famílias para obter sucesso nessa missão. Dentre as tecnologias está a fertilização in vitro, inseminação artificial e congelamento de óvulos - geralmente procurada por mulheres que pretendem ter um bebê após a idade de maior fertilidade ou que, por algum motivo, precisam retirar os ovários.

Thelma Assis, vencedora do BBB, deu uma declaração recente em post no Instagram de que gostaria de ser mãe, mas que ia congelar os óvulos porque não queria realizar esse sonho agora. "Hoje eu vim na primeira consulta para congelar os óvulos, afinal, eu faço 36 anos. Então, eu estou no meu limite. Não estou grávida, só estou preparando os bebezinhos para daqui a alguns anos", falou a médica em seus stories.

Claudia Raia. Aos 53 anos, a atriz revelou em agosto deste ano durante uma Outra celebridade que também optou pela técnica foi. Aos 53 anos, a atriz revelou em agosto deste ano durante uma entrevista ao canal de Sabrina Sato no Youtube que ainda quer ser mãe e que seu marido, Jarbas Homem de Mello, compartilha do mesmo sonho. "Eu congelei alguns óvulos, uns que sobraram ali, vamos ver. Jarbas é animado desde o primeiro ano, eu que estou protelando", disse.

Thelminha mostra os bastidores de sua primeira consulta para congelamento de óvulos em seus stories. Crédito: Reprodução Instagram @thelminha

Fertilidade

O ginecologista e obstetra Rodrigo da Rosa Filho, especialista em reprodução humana e membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), explica que a queda na fertilidade feminina após os 30 anos e, de forma mais acentuada, após os 35 anos é decorrente do fato de a mulher já nascer com todo o estoque de óvulos que será utilizado durante toda a vida reprodutiva.

Ao longo do tempo, há queda da quantidade e da qualidade dos óvulos, com mais erros genéticos, dificultando a gestação e aumentando o risco de abortos espontâneos. Mas a estratégia de congelamento de óvulos é uma boa opção para diminuir o risco, pontua.

Como funciona a criopreservação (congelamento)

"Na temperatura entre -80ºC e -196ºC, esses organismos mantêm seu metabolismo completamente inativado, mas preservando um desenvolvimento potencial" Rodrigo da Rosa Filho - ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana

Muitos casais precisam preservar os gametas por se depararem com a impossibilidade imediata de maternidade ou paternidade, seja por escolha ou por circunstâncias adversas, como o tratamento de câncer ou de outras doenças, que podem afetar a fertilidade futura, destaca Rodrigo.

O médico explica que além das mulheres que querem ser mães mais tarde, o procedimento é indicado em casos de mulheres que tenham histórico familiar de menopausa precoce, que já tenham feito alguma cirurgia nos ovários. Além das que são submetidas a um tratamento oncológico.

Antes de tudo, são feitos exames para flagrar ou afastar doenças que comprometem a qualidade dos óvulos. O processo inteiro dura cerca de 15 dias e começa com um estímulo hormonal para crescimento dos folículos ovarianos e a coleta é feita com uma agulha acoplada a um ultrassom transvaginal. "Sob anestesia geral leve, fazemos o procedimento via vaginal que dura cerca de 15 a 20 minutos. Esses óvulos ficam armazenados em nitrogênio líquido e não tem tempo limite pra uso e a chance de gravidez depende do número de óvulos congelados e da idade da mulher na época do congelamento, quanto mais jovem, maior a chance", complementa o ginecologista.

Segundo o médico, a criopreservação é uma técnica de congelamento que pode ser feita não apenas em óvulos, mas também em tecido ovariano, espermatozoides e embriões. Na temperatura entre -80ºC e -196ºC, esses organismos mantêm seu metabolismo completamente inativado, mas preservando um desenvolvimento potencial e viabilidade, explica.