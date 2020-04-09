Avós e netos: como respeitar a distância e manter o afeto na quarentena

Em isolamento, idosos podem ter companhia da família pela internet, fazendo videochamadas, por exemplo Crédito: Freepik

O isolamento social, medida imposta pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) , é extremamente importante para frear a disseminação do vírus. Assim como as pessoas precisam se distanciar presencialmente do trabalho, a quarentena também altera a forma como os familiares e amigos se relacionam. Há um grupo, em especial, que tem sentido bastante nesse momento: os avós.

comentarista Adriana Müller chamou atenção para a importância de manter o contato entre netos e avós, mas garantindo a segurança dos mais velhos. Afinal, em sua maioria, os vovôs e vovós fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória , durante o quadro CBN e a Família, achamou atenção para a importância de manter o contato entre netos e avós, mas garantindo a segurança dos mais velhos. Afinal, em sua maioria, os vovôs e vovós fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

Adriana Müller alerta que manter o distanciamento social não significa ficar sozinho, sem contato com quem amamos. Ela explica que as pessoas com idade avançada precisam ser amparadas e continuar convivendo com a família durante a quarentena.

"É um período de grande aprendizado com relação aos avós e vejo dois aspectos importantes. O primeiro é que pessoas com mais de 60 anos não se veem como incapazes, como velhos. Por isso, eles estão em casa porque são obedientes, respeitam a quarentena. Segundo aspecto, mais efetivo, mostra a importância da convivência. Estar com os filhos e netos é uma forma de recarregar energias, momento de atenção e carinho", disse a comentarista.

Ainda de acordo com Adriana é possível administrar o isolamento, ressignificar a saudade e criar formas de estar perto.

"Entramos na terceira semana, administrar a longo prazo é algo que exige flexibilidade, uma atitude de respirar, de enxergar a situação de forma diferente", conta a psicóloga.

VEJA ALGUMAS DICAS DA PSICÓLOGA:

Dicas aos avós:

1 - Não foque no isolamento, na saudade, porque ela pode ficar ainda mais difícil. É importante focar na parte positiva da história. O que tem de positivo? Estou me cuidando, não gero preocupações, o fato de eu estar gerando um autocuidado é um aspecto positivo.

2 - Use a criatividade e as habilidades manuais para preparar coisas para os filhos e netos. Ninguém está impedido de preparar um bolo e enviar para os netos. O circuito de dar e receber pode continuar acontecendo, estamos apenas distantes fisicamente. Pintar ovos de páscoa, preparar máscaras de proteção contra o coronavírus, são alguns exemplos de mimos que podem ser feitos pelos avós para os filhos e netos.

3 - Faça um mural onde você possa colocar bilhetes e fotos que os filhos podem enviar. Deixar a presença das pessoas queridas concreta.

Dicas aos netos:

1 - Pense em como posso estar presente e ser um presente? É importante ligar diariamente, saber se eles estão precisando de algo. O contato diário é muito importante, ainda mais para essas pessoas que são de uma época em que os amigos se encontravam pessoalmente com mais frequência. Faça uma videochamada, é importante a comunicação corporal.