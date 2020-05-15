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Em quarentena

Aprenda a se depilar de maneira segura em casa

Está incomodada com o nascimento dos pelos, mas não pode ir até a sua depiladora preferida? Que tal aprender a resolver esse problema em casa? Ouvimos especialistas que dão orientações certas para você
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:34

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:34

depilação
Esfoliar antes de depilar e usar creme reparador depois estão entre as dicas dos especialistas Crédito: Arquivo A Gazeta
Polêmicos, os pelos em todo corpo foram culturalmente associados à falta de higiene, mas o fato é que já passou da hora de superar esse desconforto e entender que eles indicam apenas maturidade. Muita gente inclusive está aproveitando o isolamento pra dar um tempo dos procedimentos de depilação. Mas se você se sente mais confortável ao se livrar dos pelinhos e está incomodada por não poder retirá-los da forma de sempre, aí vão algumas orientações.
Para causar menos danos à pele da face, a recomendação, segundo a dermatologista Oliete Guerra é optar por cremes depilatórios na região, para a retirada do buço, por exemplo. É preciso muito cuidado ao fazer depilação em casa, procure uma boa marca do produto e siga às instruções a risca, complementa a profissional.
Já para o corpo, o método mais indicado é a lâmina, mas alguns cuidados são essenciais.O ideal é não utilizar sabonetes e sim cremes de barbear, pois este produto amolece os pelos e facilita a retirada. Utilize água morna na região, em seguida aplique o creme de barbear que deve gerar uma espuma e por último passe a lâmina, explica Oliete.
Não é necessário trocar a lâmina a cada uso, já que quanto mais afiada, maior irritação ela causa pele. Elas podem ser usadas de três e quatro vezes, basta higienizar com álcool após a lavagem, complementa a dermatologista.
De acordo com a médica, em procedimentos caseiros, a cera deve ser evitada, pois são necessárias técnicas específicas e caso você não as domine, podem ocorrer complicações. Pode provocar queimaduras e irritações na pele, até pelo simples fato de ir e voltar com a cera, conclui.

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A lâmina é o método com maior chance de causar alergias na pele e ocasionar problemas como bolinhas ou coceiras, de acordo com a dermatologista Patrícia Friço. Os cremes depilatórios também têm como maior problema a reação alérgica, pode inchar, irritar, ficar vermelho e até quente na região e, às vezes, é necessário até recorrer a um dermatologista para aliviar o incômodo, explica.
Já a cera - que deve ser evitada caso a pessoa não domine a técnica - tem como risco maior o aumento da sensibilização da pele. Pode ficar vermelho e isso pode gerar posteriormente uma mancha escura que chamamos de hipercromia pós-inflamatória, uma desordem na pigmentação que pode dar manchas ou até áreas de foliculite - os pelinhos inflamados. E quando a cera é quente, ainda somamos a possibilidade de queimaduras, salienta Patrícia.
Para evitar danos à pele, a recomendação da dermatologista é esfoliar a pele antes do procedimento. Se for optar pelo creme depilatório, o ideal é fazer um teste alérgico antes. Esteja atento se você está habituado a reproduzir cada processo de depilação para que não ocorra maiores danos, orienta.

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