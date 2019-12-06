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Adolescente de 16 anos é internada após tomar anticoncepcional

Jovem tomava pílula anticoncepcional para tratar acne e teve trombose abdominal. Ela ficou na UTI por 48h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 19:40

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 19:40

Garota com cartela de anticoncepcional oral: adolescente foi internada e teve trombose Crédito: Shutterstock
Sentindo fortes dores abdominais e inchaço em uma das pernas, uma adolescente de 16 anos foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Vitória, no último final de semana. O diagnóstico? Trombose venosa após uso prolongado de anticoncepcional.
Não é de hoje que, na medicina, se associa o uso de pílulas anticoncepcionais com o risco de trombose. Especialistas afirmam que esse tipo de ocorrência é comum. Mas não em pacientes tão jovens. 

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O cirurgião vascular Brenno Seabra, que atendeu a adolescente, disse que ficou surpreso ao constatar a causa da trombose em uma paciente dessa faixa etária e com tamanha gravidade. "Na adolescência isso não é muito frequente. Pode ter ocorrido por causa de um outro gatilho. Mas nessa paciente em especial não encontramos ainda. Ela não tinha outros fatores de risco", conta ele.
A jovem tomava o medicamento havia quatro meses e, segundo a família, o objetivo era tratar um quadro de acne. Na última semana, ela começou a sentir dores abdominais e foi ao Pronto-Socorro. Exames de rotina identificaram uma infecção urinária, que começou a ser tratada com antibiótico. Só que as dores continuaram e o mal-estar evoluiu para um inchaço na perna esquerda. Na madrugada do último final de semana, a adolescente foi levada novamente ao hospital, onde os médicos já desconfiaram de uma trombose devido aos sintomas. Na trombose, ocorre coágulo sanguíneo dentro da veia, que fica entupida.

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"Uma tomografia apontou que se tratava de uma trombose abdominal. Nesse caso, o tratamento tem que ser imediato. Por isso, ela foi internada na UTI e passou por uma cirurgia por cateterismo para que o coágulo fosse aspirado,  que chamamos de trombectomia. Depois, ele ficou mais 24 horas internada,  com um catéter na veia para dissolver o restante do coágulo. Precisava ser monitorada porque havia o risco de outro tipo de sangramento, porque o remédio afina muito o sangue", explica Seabra.
Segundo o médico, a adolescente teve alta em 48h e vai precisar tomar medicamentos por pelo menos mais seis meses.
A família da adolescente preferiu não dar entrevista.

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