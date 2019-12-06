Pesquisadores criam pílula anticoncepcional de dose única mensal

Método contraceptivo: pílula anticoncepcional Crédito: shutterstock

A pílula anticoncepcional é um método para prevenir a gravidez antigo e muito eficaz. Mas desde que o comprimido seja tomado todos os dias. Aí é que está o problema. Não são poucos os casos de mulheres que engravidam simplesmente porque se esquecem de ingerir a dose diária.

Pensando nisso, pesquisadores do Massachussetes Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos), estão desenvolvendo um anticoncepcional de dose única. Eles descobriram uma forma de colocar o medicamento em uma cápsula para ser ingerida uma vez ao mês. Ela fica no estômago e vai liberando gradualmente a substância por quatro semanas. Depois, a cápsula é eliminada pelo trato digestivo.

A novidade ainda não tem data para chegar às farmácias. Os cientistas ainda estão fazendo testes com animais. Devem ser necessários mais três ou quatro anos para que o experimento seja feito em humanos.

Para a ginecologista e obstetra Karoline Santiago Landgraf, o método é, de fato, interessante para pacientes indisciplinadas para o uso diário da pílula e que têm alguma objeção ao injetável, que também tem dose mensal, como o medo de agulhadas, por exemplo. "O problema é que caso haja alguma reação ou intolerância à substância, a eliminação completa só se dará em quatro semanas", comenta a médica.