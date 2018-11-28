Túlio Gadêlha é internado com trombose em hospital do Recife

28/11/2018 - Deputado federal eleito pelo PDT em Pernambuco, Túlio Gadêlha está internado em hospital do Recife Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal eleito Túlio Gadêlha (PDT) está internado em um hospital particular no Recife com quadro de trombose. De acordo com nota enviada pela unidade de saúde nesta quarta-feira (28), o namorado de Fátima Bernardes está internado desde a terça (27), em tratamento medicamentoso para evolução do quadro.

Túlio divulgou nas redes sociais a internação, explicando que pensou se tratar de dores musculares devido a caminhadas no frio, mas que descobriu se tratar de uma trombose. O hospital apontou que não há previsão de alta, mas que o estado de saúde de Túlio é bom.

O quadro de trombose venosa profunda é frequente depois de períodos de imobilização das pernas, em especial após longas viagens, segundo o hospital.