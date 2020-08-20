5 dicas de especialista para imunizar e fortalecer a pele

Desde o início da pandemia, provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) a palavra imunidade tem ganhado cada vez mais espaço na lista de preocupação das pessoas. Muita gente já entendeu sobre a importância de estimular o sistema imunológico por meio da alimentação e de bons hábitos de vida, com o objetivo de prevenir doenças e ter uma melhor qualidade de vida. Mas, o maior órgão do corpo humano a pele também merece uma atenção especial neste quesito para proteger as suas células imunes.
A dermatologista Lívia Borges, da Santé Dermatologia e Estética, alerta sobre os riscos do tecido cutâneo ir perdendo estas células gradativamente. Isso torna a pele mais exposta aos malefícios causados por agentes externos como sol, vento e frio, bactérias e também sem brilho, mais desidratada e suscetível a irritações. Por isso, é interessante usar algumas estratégias de skincare para turbinar essa imunidade, indica.
A epiderme é essencialmente constituída por uma célula principal, o queratinócito, um produtor de queratina, que é a responsável pela proteção da pele, devido à sua resistência e impermeabilidade. Existem também na pele outras células, os melanócitos, que são responsáveis pela produção de melanina, que têm como principal função a proteção da pele, por meio de produção de pigmento.
Se a pele fica mais fina, diminui as células de defesa e reduz a vascularização por conta das constantes agressões, principalmente dos marcadores do envelhecimento há um enfraquecimento dessa capacidade de proteção e um risco maior de aumento de infecções. Além disso, é preciso manter um controle de proteínas na pele, que forma junto com os peptídeos as estruturas para manter a barreira cutânea autorrenovável, orienta.
Esteja atento aos sinais
Quando os níveis de proteínas estão baixos significa que há um controle do crescimento bacteriano na superfície da pele. Já uma alta produção de proteínas causada por agentes externos e modo de vida de cada pessoa indica que pode haver o rompimento da barreira, deixando a pele vulnerável e com baixa imunidade.
A imunidade da pele precisa estar em equilíbrio para, em uma eventual inflamação, manter esse processo sob controle. Quando ela está alta demais, é possível ter vários problemas, como acne, psoríase, alergias e outras doenças de pele. Por isso, o mais importante é manter a imunidade da pele e do corpo saudável.
De acordo com a médica, é possível fazer isso com algumas substâncias presentes em cremes, que ajudam nessa tarefa, como: os polifenóis, os peptídeos bioidênticos da carnosina e a niacinamida. Outra estratégia é por meio do uso de probióticos.
A nossa pele é habitada por milhares de bactérias, fungos e vírus. Eles formam o microbioma, que protege o nosso corpo de doenças e outros problemas, como o ressecamento e a sensibilidade da pele. A presença deles previne o surgimento de germes causadores de doenças e mantém o pH da pele em equilíbrio. Por isso, essa substância é tão importante, sugere.
Dentre os fatores que afetam o microbioma, estão: má alimentação, hábitos de higiene, uso de cosméticos muito abrasivos como sabonetes e produtos que removem essas bactérias ou causam algum tipo de reação à pele , além do estresse emocional. Por isso, é muito importante ficar atento aos comportamentos do dia a dia, já que eles também podem interferir na saúde da pele.
5 dicas para cuidar da imunidade da pele
1 - É interessante adaptações de comportamento conservar o microbioma da pele, como tomar banho morno, rápido e com sabonetes que consigam manter o pH da pele.
2 - Manter a pele sempre hidratada, pois, dessa forma, o ambiente será favorável para os microrganismos bons.
3 - Aposte em hidratantes probióticos que favorecem as bactérias boas do microbioma, protegendo a região das doenças de pele.
4 - Conter o estresse é muito importante também. Incluir atividades físicas na programação, pode ajudar e também procurar profissionais que auxiliem no controle da ansiedade.
5 - Melhorar a energia celular, com ativos tópicos ou orais que conseguem triplicar a energia celular e melhorar o funcionamento de proteção da pele, dando à pele elementos que ajudam no processo preservação, que favorece a elasticidade, firmeza, melhora na qualidade externa e da hidratação, lubrificação e preservação da pele, por muito mais tempo.