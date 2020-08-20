5 dicas de especialista para imunizar e fortalecer a pele

Conter o estresse e apostar em hidratantes probióticos estão na lista. Crédito: Reprodução

Desde o início da pandemia, provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) a palavra imunidade tem ganhado cada vez mais espaço na lista de preocupação das pessoas. Muita gente já entendeu sobre a importância de estimular o sistema imunológico por meio da alimentação e de bons hábitos de vida, com o objetivo de prevenir doenças e ter uma melhor qualidade de vida. Mas, o maior órgão do corpo humano  a pele  também merece uma atenção especial neste quesito para proteger as suas células imunes.

A dermatologista Lívia Borges, da Santé Dermatologia e Estética, alerta sobre os riscos do tecido cutâneo ir perdendo estas células gradativamente. Isso torna a pele mais exposta aos malefícios causados por agentes externos como sol, vento e frio, bactérias e também sem brilho, mais desidratada e suscetível a irritações. Por isso, é interessante usar algumas estratégias de skincare para turbinar essa imunidade, indica.

A epiderme é essencialmente constituída por uma célula principal, o queratinócito, um produtor de queratina, que é a responsável pela proteção da pele, devido à sua resistência e impermeabilidade. Existem também na pele outras células, os melanócitos, que são responsáveis pela produção de melanina, que têm como principal função a proteção da pele, por meio de produção de pigmento.

Se a pele fica mais fina, diminui as células de defesa e reduz a vascularização  por conta das constantes agressões, principalmente dos marcadores do envelhecimento  há um enfraquecimento dessa capacidade de proteção e um risco maior de aumento de infecções. Além disso, é preciso manter um controle de proteínas na pele, que forma junto com os peptídeos as estruturas para manter a barreira cutânea autorrenovável, orienta.

Esteja atento aos sinais

Livia Borges, dermatologista, dá algumas orientações sobre como manter a pele saudável. Crédito: Dvulgação

Quando os níveis de proteínas estão baixos significa que há um controle do crescimento bacteriano na superfície da pele. Já uma alta produção de proteínas  causada por agentes externos e modo de vida de cada pessoa  indica que pode haver o rompimento da barreira, deixando a pele vulnerável e com baixa imunidade.

A imunidade da pele precisa estar em equilíbrio para, em uma eventual inflamação, manter esse processo sob controle. Quando ela está alta demais, é possível ter vários problemas, como acne, psoríase, alergias e outras doenças de pele. Por isso, o mais importante é manter a imunidade da pele e do corpo saudável.

De acordo com a médica, é possível fazer isso com algumas substâncias presentes em cremes, que ajudam nessa tarefa, como: os polifenóis, os peptídeos bioidênticos da carnosina e a niacinamida. Outra estratégia é por meio do uso de probióticos.

A nossa pele é habitada por milhares de bactérias, fungos e vírus. Eles formam o microbioma, que protege o nosso corpo de doenças e outros problemas, como o ressecamento e a sensibilidade da pele. A presença deles previne o surgimento de germes causadores de doenças e mantém o pH da pele em equilíbrio. Por isso, essa substância é tão importante, sugere.

Dentre os fatores que afetam o microbioma, estão: má alimentação, hábitos de higiene, uso de cosméticos muito abrasivos  como sabonetes e produtos que removem essas bactérias ou causam algum tipo de reação à pele , além do estresse emocional. Por isso, é muito importante ficar atento aos comportamentos do dia a dia, já que eles também podem interferir na saúde da pele.

5 dicas para cuidar da imunidade da pele

1 - É interessante adaptações de comportamento conservar o microbioma da pele, como tomar banho morno, rápido e com sabonetes que consigam manter o pH da pele.

2 - Manter a pele sempre hidratada, pois, dessa forma, o ambiente será favorável para os microrganismos bons.

3 - Aposte em hidratantes probióticos que favorecem as bactérias boas do microbioma, protegendo a região das doenças de pele.

4 - Conter o estresse é muito importante também. Incluir atividades físicas na programação, pode ajudar e também procurar profissionais que auxiliem no controle da ansiedade.