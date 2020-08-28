5 alimentos para deixar a pele mais resistente ao sol e à poluição

Você pode achar estranho falar em alimentação para prevenir danos ambientais causados pelo sol e pela poluição. O velho filtro solar é o principal aliado, mas uma dieta nutritiva também pode ajudar a proteger a pele e a desacelerar o envelhecimento.
"A alimentação não substitui o protetor solar, mas é um reforço muito importante para deixar a pele mais resistente, evitando uma degradação de colágeno mais acentuada, e ajudando na formação dessa proteína de sustentação, explica a médica nutróloga Marcella Garcez, professora e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
Os dermatologistas dizem que você deve usar protetor solar o tempo todo, mesmo quando estiver dentro de casa. Portanto, não ignore esse produto no uso diário.
O uso de protetor solar é importante porque previne o aparecimento de câncer de pele e o fotoenvelhecimento. O produto ajuda a combater várias lesões benignas e malignas desencadeadas pelo sol, como: melanoses (manchas nas mãos e no rosto), melasma (mancha da gravidez ou não), leucodermia gutata (manchinhas brancas como sardas brancas nas pernas e braços), lesões pré-malignas (queratose actínica) e as malignas (câncer de pele: carcinoma basocelular ou espinocelular ou melanoma), explica a dermatologista Paola Pomerantzeff.
A médica recomenda o uso diário de um protetor solar com FPS de no mínimo 30. Para proteção extra contra os raios ultravioleta prejudiciais, você pode adicionar certos alimentos à dieta para aumentar a proteção solar natural e antioxidante da pele.
PARA INSERIR NA DIETA
A nutróloga Marcella Garcez destacou cinco alimentos que possuem qualidades naturais de proteção:
UVA PRETA
Um estudo da Universidade de Michigan revelou que o licopeno, um antioxidante encontrado nos tomates, pode ajudar a prevenir queimaduras solares na pele. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que consumiram 40g de pasta de tomate por dia (ou seja, cerca de 16mg de licopeno), estavam mais protegidas contra os raios ultravioleta do que aquelas que não consumiram pasta de tomate. Os tomates também contêm um pigmento chamado luteína, que reduz os radicais livres nocivos originados de uma exposição solar sem proteção eficiente, minimizando o risco de um estresse oxidante na pele e de lesões causadas pelo sol, afirma Marcella.
A melancia também é uma boa fonte de licopeno, um caratenoide que protege a pele contra queimaduras solares e câncer de pele. Os raios ultravioletas promovem a formação de radicais livres que podem danificar as células da pele. O licopeno atua como um escudo protetor para defender as células da pele desse ataque. Além do mais, a melancia é 90% aquosa, o que ajuda a manter seu corpo e sua pele hidratados, explica a médica.
Com antioxidantes e vitamina C, que podem proteger a pele dos danos do sol, as frutas vermelhas também fornecem nutrientes importantes para a formação das proteínas de sustentação da pele, como colágeno e elastina.
O cacau é uma excelente fonte de antioxidantes, como polifenóis e catequinas, que estudos descobriram ser eficazes na proteção da pele contra queimaduras solares e câncer de pele. O cacau contém quatro vezes mais polifenóis e catequinas do que o chá. Mas não é necessário exagerar: a dose diária é de 25 a 30g, ou uma fileirinha da barra de chocolate amargo, que já é suficiente, diz Marcella.
Com antioxidantes, as uvas pretas podem ajudar a bloquear os prejudiciais raios UV, prevenir rugas e aumentar a elasticidade da pele. A fruta também é uma excelente fonte de Vitamina E que mantém a pele hidratada. Porém, o que mais chama a atenção é o resveratrol, um polifenol que tem ação anti-inflamatória, protetora do DNA celular e antioxidante, afirma. Além disso, a vitamina C das uvas ajuda a revitalizar as células da pele.