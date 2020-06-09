Quarentena: 10 alimentos que ajudam no aumento da energia e da disposição

01

Maçã

É repleta de vitaminas e minerais, além dos antioxidantes flavonoides e polifenóis. Pode ser apreciada como um lanche da manhã ou em receitas de smoothies.

02

Melancia

Além de facilitar a digestão, é refrescante e fonte de licopeno, com potentes propriedades de prevenção ao câncer. Uma indicação é ingerir a fruta como opção no café da manhã para obter os benefícios máximos de aumento de energia.

03

Quinoa e Oleaginosas

Os grãos integrais fazem milagres pela saúde e a quinoa é uma das melhores do grupo. Além de ser uma proteína completa (o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que nosso corpo precisa), também é um grão muito nutritivo. Já as oleaginosas ajudam a diminuir o estresse e melhoram a memória e a produção de energia.

04

Banana

A fruta é fonte de potássio, que ajuda a aumentar os níveis de energia, mantendo a pressão sanguínea e os ritmos cardíacos normais.

05

Cenoura

A cenoura é uma excelente opção para os dias sem energia. Possui muita fibra, que ajuda na saciedade entre as refeições. Como um bônus, contém o betacaroteno, que protege a visão e prolonga o bronzeado.

06

Chocolate

O chocolate tem substâncias que fazem bem à saúde do coração. Quanto mais saudável o coração, mais oxigênio será transportado pelo corpo, ou seja, maiores níveis de energia. Mas, deve ser consumido com moderação.

07

Açaí

A fruta brasileiríssima é rica em carboidratos, que fornecem a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo.

08

Guaraná

É fonte de cafeína, um estimulante do sistema nervoso. Usado com moderação ajuda a melhorar o ânimo e a disposiçã

09

Água de coco

A água de coco é cheia de eletrólitos, tornando-a uma das melhores maneiras de hidratar naturalmente o corpo e restaurar os níveis de energia, por meio de suas propriedades desintoxicantes.

10

Abacate