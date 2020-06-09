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Bem-estar

Quarentena: 10 alimentos que ajudam no aumento da energia e da disposição

Especialista garante que o consumo de alguns alimentos pode ajudar a deixar o organismo mais bem disposto para enfrentar os desafios diários, durante o isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 08:00

Data: 16/10/2019 - ES - Vitória - Feira de alimentos orgânicos na Praça do Papa - Editoria: Economia - Foto: Vitor Jubini - GZ
A lista inclui frutas, verduras e até chocolate. Crédito: Vitor Jubini
O início da quarentena não pareceu ser algo tão complicado, afinal, a recomendação é: ficar em casa. Mas, com o passar dos dias com as notícias negativas  e, às vezes, sem muita perspectiva de melhora , as dificuldades em manter a rotina ou se adaptar ao trabalho no formato de home office pode acabar tornando este período algo mais desafiador do que se imaginava. Mas, a boa notícia é que a alimentação pode ser uma boa aliada para quem busca mais energia para conseguir enfrentar e superar essa crise.
A nutricionista Fernanda Pignaton lembra que logo no início da pandemia, provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), muitas pessoas optaram por comprar uma grande quantidade de itens nos supermercados, receosos pelo desabastecimento. Com isso, muitos produtos congelados, industrializados e com maior prazo de validade foram adquiridos, além daqueles de fácil preparo, como: nuggets, lasanhas, salgadinhos. Só que estes alimentos possuem alta densidade energética e má qualidade nutricional, são ricos em sódio, conservantes, realçadores de sabor e corantes, explica.
Seguindo este raciocínio, a especialista aponta que, possivelmente, frutas, verduras e legumes não deveriam estar na lista de prioridades de algumas famílias nestas compras. Afinal, elas têm validade curta e dão mais trabalho para serem higienizadas. Só que estes e outros tipos de alimentos mais saudáveis ajudam o organismo para ter mais energia no dia a dia. As frutas têm um papel essencial para dar mais disposição. Além disso, elas contêm nutrientes importantes para melhorar o sistema imune, inclusive o funcionamento dos hormônios, recomenda.

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Confira algumas dicas de alimentos para dar mais disposição e energia:

01

Maçã

É repleta de vitaminas e minerais, além dos antioxidantes flavonoides e polifenóis. Pode ser apreciada como um lanche da manhã ou em receitas de smoothies.

02

Melancia

Além de facilitar a digestão, é refrescante e fonte de licopeno, com potentes propriedades de prevenção ao câncer. Uma indicação é ingerir a fruta como opção no café da manhã para obter os benefícios máximos de aumento de energia.

03

Quinoa e Oleaginosas

Os grãos integrais fazem milagres pela saúde e a quinoa é uma das melhores do grupo. Além de ser uma proteína completa (o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que nosso corpo precisa), também é um grão muito nutritivo. Já as oleaginosas ajudam a diminuir o estresse e melhoram a memória e a produção de energia.

04

Banana

A fruta é fonte de potássio, que ajuda a aumentar os níveis de energia, mantendo a pressão sanguínea e os ritmos cardíacos normais.

05

Cenoura

A cenoura é uma excelente opção para os dias sem energia. Possui muita fibra, que ajuda na saciedade entre as refeições. Como um bônus, contém o betacaroteno, que protege a visão e prolonga o bronzeado.

06

Chocolate

O chocolate tem substâncias que fazem bem à saúde do coração. Quanto mais saudável o coração, mais oxigênio será transportado pelo corpo, ou seja, maiores níveis de energia. Mas, deve ser consumido com moderação.

07

Açaí

A fruta brasileiríssima é rica em carboidratos, que fornecem a energia necessária para o bom funcionamento do nosso organismo.

08

Guaraná

É fonte de cafeína, um estimulante do sistema nervoso. Usado com moderação ajuda a melhorar o ânimo e a disposiçã

09

Água de coco

A água de coco é cheia de eletrólitos, tornando-a uma das melhores maneiras de hidratar naturalmente o corpo e restaurar os níveis de energia, por meio de suas propriedades desintoxicantes.

10

Abacate

É fonte de fibras e gorduras saudáveis, que manterão a pele macia e jovem. Além disso, a fruta está associada à diminuição do colesterol ruim.

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