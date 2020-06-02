10 dicas para evitar a compulsão alimentar no isolamento

Quando necessário, peça ajuda profissional

Alguns têm efeito levemente tranquilizante, como melissa, camomila, erva-doce e erva-cidreira. Eles vão ajudar a reduzir a ansiedade. O ideal é o preparo com a própria erva, ao natural.

Alguns alimentos saudáveis garantem mais saciedade, como azeite extravirgem, que pode ser usado nas principais refeições. Inclua também fibras, verduras, legumes e frutas. Grãos são excelentes para diminuir a vontade de ficar beliscando.

Frutas secas, como ameixa e passas, são uma boa pedida. No caso de chocolate, escolha os que têm maior percentual de cacau. Doces da própria fruta, como bananada, e geleias naturais sem açúcar também ajudam.

Se puder, coloque no armário opções mais saudáveis para os momentos em que o desejo de beliscar apertar. Tenha frutas em casa e já deixe cortadinhas, se for o caso, para facilitar seu dia a dia.

Fuja de conversas nocivas nos grupos de whatsapp, das "fake news" e do excesso de informações sobre a pandemia e outros temas que geram ansiedade.

Meditação ajuda bastante. Podem ser só alguns minutos por dia. Fazer um "spa day" também é uma boa ideia.

Leituras, filmes, bate-papo virtual com amigos, séries, artesanato, exercícios físicos, música. Há muitas boas opções para os momentos de ócio.

Isso diminui a ansiedade. Mas se as coisas não saírem como planejou, relaxe. Amanhã é outro dia.

Não é novidade que cozinhar é uma atividade terapêutica para muita gente. É uma ótima oportunidade para aprender novas receitas mais saudáveis, com ingredientes naturais, e ainda convidar os familiares para participar desse momento.