Quarentena: dicas para frutas e verduras durarem mais tempo sem estragar

METADE DA FRUTA

"No momento em que se guarda o alimento na geladeira, preste atenção para a limpeza da geladeira, pois fungos podem fazer com que folhas oxidem mais rapidamente. É preciso haver uma organização, as frutas precisam estar separadas das folhas. O segundo andar da geladeira, menos frio que o primeiro,pode ser para colocar as frutas. No terceiro, caso você tenha, pode guardar as folhas, que não podem ficar perto das frutas. Lave a folha e seque muito bem antes de guardar na geladeira, com uma camada de papel a cada camada de folha.", explicou.

"Os temperinhos podem ser congelados já picados em pequenos potes. Eles só serão descongelados quando você for usar. Tire do congelador e jogue na panela. A cenoura, o tomate, é ideal guardar em sacolas fechadas depois de lavar. Precisam ser guardados secos e separados", pontuou.

"A cebola não gosta de claridade e de umidade. Você pode fazer o tempero de alho, deixar pronto na geladeira. Pode também deixar no pote de azeite, conserva e dá um aroma. Não se lava alho e cebola, isso estraga", indicou a nutricionista.

"É uma fruta muito consumida, indico comprar a banana verde. Assim ela também pode ser consumida, de forma cozida. Para não amadurecer muito rápido, deixe ela na penca e, quando for tirar, não deixe a beirada desprotegida. A outra opção é enrolar as pontas com filme plástico."