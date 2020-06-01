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Alimentação saudável

Quarentena: dicas para frutas e verduras durarem mais tempo sem estragar

Nutricionista Roberta Larica deu quatro dicas para que, mesmo indo menos ao supermercado nesse período de isolamento, você possa manter uma alimentação saudável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 17:48

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:48

Prateleira de folhas em supermercado: brasileiro tenta alternativas à carne vermelha, que está em alta
Folhas devem ser armazenadas da maneira correta para que durem mais tempo Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Cumprindo as regras de distanciamento social, muitas pessoas evitam sair de casa sem necessidade. Apesar desse novo hábito, a ingestão de frutas e hortaliças deve permanecer diariamente . Para ajudar, o quadro Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória, desta segunda (1) trouxe dicas para que os alimentos durem por mais tempo, sem estragar.
Ao jornalista Fábio Botacin, a comentarista e nutricionista Roberta Larica deu quatro dicas para que, mesmo indo ao supermercado com menor frequência, você possa manter sua alimentação saudável.

METADE DA FRUTA

"No momento em que se guarda o alimento na geladeira, preste atenção para a limpeza da geladeira, pois fungos podem fazer com que folhas oxidem mais rapidamente. É preciso haver uma organização, as frutas precisam estar separadas das folhas. O segundo andar da geladeira, menos frio que o primeiro,pode ser para colocar as frutas. No terceiro, caso você tenha, pode guardar as folhas, que não podem ficar perto das frutas. Lave a folha e seque muito bem antes de guardar na geladeira, com uma camada de papel a cada camada de folha.", explicou.
"Os temperinhos podem ser congelados já picados em pequenos potes. Eles só serão descongelados quando você for usar. Tire do congelador e jogue na panela. A cenoura, o tomate, é ideal guardar em sacolas fechadas depois de lavar. Precisam ser guardados secos e separados", pontuou.
"A cebola não gosta de claridade e de umidade. Você pode fazer o tempero de alho, deixar pronto na geladeira. Pode também deixar no pote de azeite, conserva e dá um aroma. Não se lava alho e cebola, isso estraga", indicou a nutricionista.
"É uma fruta muito consumida, indico comprar a banana verde. Assim ela também pode ser consumida, de forma cozida. Para não amadurecer muito rápido, deixe ela na penca e, quando for tirar, não deixe a beirada desprotegida. A outra opção é enrolar as pontas com filme plástico."
"A dica é, para que não oxide e você possa comer depois, passe um fio de azeite. Assim você consegue, por exemplo, comer a outra metade do abacate em outro momento", disse a nutricionista.

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