É boato: alimentos alcalinos não servem para combater o coronavírus

Mensagem falsa sobre como se prevenir da Covid-19 está circulando em aplicativos e na internet Crédito: Reprodução | Redes Sociais

importante consumir alimentos alcalinos para se proteger do é falsa. Ainda não há estudos que comprovam que a ingestão de alguma comida possa impedir a contaminação pelo agente viral. Se você recebeu uma mensagem dizendo que épara se proteger do novo coronavírus , atenção: ela. Ainda não há estudos que comprovam que a ingestão de alguma comida possa impedir a contaminação pelo agente viral.

Vendida como uma boa notícia, a falsa mensagem está circulando pela internet e por aplicativos de mensagens, incentivando o consumo de alimentos com um PH (potencial hidrogeniônico) superior a 5,5. Em seguida, uma lista  também equivocada  traz alimentos que teriam este perfil.

QUIMICAMENTE ERRADA

Além de a mensagem ser falsa acerca da prevenção à Covid-19, a própria construção dela tem base em dados químicos errados. A escala de PH, por exemplo, varia de zero a 14, mas o abacate aparece com um nível superior a 15. Já o limão, que aparece na lista de alimentos alcalinos, é, na verdade, uma fruta ácida, com PH próximo a dois.

Formada em nutrição e mestre em saúde coletiva, a professora Marisa Barbosa Lira, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), garante que mensagem é incabível do ponto de vista da ciência nutricional. A nossa fisiologia tem um sistema tampão, que faz a regulação sanguínea. O PH dos alimentos não influencia no nosso estado imunológico, afirmou.

Alimentos saudáveis: grãos, frutas, legumes, e verduras Crédito: shutterstock

ALIMENTAÇÃO CORRETA É IMPORTANTE

Uma boa hidratação com o consumo de água também é importante. São necessários hábitos saudáveis; e evitar produtos industrializados e o consumo de álcool. O bom estado imunológico é multifatorial e também depende de atividades físicas, controle do nível de estresse e boas noites de sono, explicou.

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