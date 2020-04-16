É boato: alimentos alcalinos não servem para combater o coronavírus

Se você recebeu uma mensagem dizendo que é importante consumir alimentos alcalinos para se proteger do novo coronavírus, atenção: ela é falsa. Ainda não há estudos que comprovam que a ingestão de alguma comida possa impedir a contaminação pelo agente viral.
Vendida como uma boa notícia, a falsa mensagem está circulando pela internet e por aplicativos de mensagens, incentivando o consumo de alimentos com um PH (potencial hidrogeniônico) superior a 5,5. Em seguida, uma lista também equivocada traz alimentos que teriam este perfil.
No entanto, o próprio Ministério da Saúde já desmentiu o boato na última sexta-feira (10), lembrando que muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus, mas que até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção.
QUIMICAMENTE ERRADA
Além de a mensagem ser falsa acerca da prevenção à Covid-19, a própria construção dela tem base em dados químicos errados. A escala de PH, por exemplo, varia de zero a 14, mas o abacate aparece com um nível superior a 15. Já o limão, que aparece na lista de alimentos alcalinos, é, na verdade, uma fruta ácida, com PH próximo a dois.
Formada em nutrição e mestre em saúde coletiva, a professora Marisa Barbosa Lira, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), garante que mensagem é incabível do ponto de vista da ciência nutricional. A nossa fisiologia tem um sistema tampão, que faz a regulação sanguínea. O PH dos alimentos não influencia no nosso estado imunológico, afirmou.
ALIMENTAÇÃO CORRETA É IMPORTANTE
No entanto, para quem quer fortalecer o sistema imunológico é possível, sim, fazer uso dos alimentos para isso. Há combinação de nutrientes, como zinco e vitaminas, que favorecem a nossa imunidade. Nós o conseguimos por meio de uma alimentação natural (com verduras, frutas, grãos e peixes) e variada, resumiu Marisa.
Uma boa hidratação com o consumo de água também é importante. São necessários hábitos saudáveis; e evitar produtos industrializados e o consumo de álcool. O bom estado imunológico é multifatorial e também depende de atividades físicas, controle do nível de estresse e boas noites de sono, explicou.
NA LUTA CONTRA AS FAKE NEWS
Além do Passando a Limpo de A Gazeta, destinado ao combate de notícias falsas sobre qualquer assunto, o Ministério da Saúde criou uma página com as fake news relacionadas apenas ao novo coronavírus. Quem tiver dúvida sobre a veracidade de uma informação, pode consultá-la ou contatar a pasta pelo telefone (61) 9 9289-4640.