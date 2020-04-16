Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • É boato: alimentos alcalinos não servem para combater o coronavírus
Passando a Limpo

É boato: alimentos alcalinos não servem para combater o coronavírus

Mensagem falsa que está circulando na internet incentiva o consumo de alimentos alcalinos e traz uma lista errada de alimentos que teriam este perfil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:56

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:56

Mensagem falsa sobre como se prevenir da Covid-19 está circulando em aplicativos e na internet
Mensagem falsa sobre como se prevenir da Covid-19 está circulando em aplicativos e na internet Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Se você recebeu uma mensagem dizendo que é importante consumir alimentos alcalinos para se proteger do novo coronavírus, atenção: ela é falsa. Ainda não há estudos que comprovam que a ingestão de alguma comida possa impedir a contaminação pelo agente viral.
Vendida como uma boa notícia, a falsa mensagem está circulando pela internet e por aplicativos de mensagens, incentivando o consumo de alimentos com um PH (potencial hidrogeniônico) superior a 5,5. Em seguida, uma lista  também equivocada  traz alimentos que teriam este perfil.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No entanto, o próprio Ministério da Saúde já desmentiu o boato na última sexta-feira (10), lembrando que muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus, mas que até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção.

QUIMICAMENTE ERRADA

Além de a mensagem ser falsa acerca da prevenção à Covid-19, a própria construção dela tem base em dados químicos errados. A escala de PH, por exemplo, varia de zero a 14, mas o abacate aparece com um nível superior a 15. Já o limão, que aparece na lista de alimentos alcalinos, é, na verdade, uma fruta ácida, com PH próximo a dois.
Formada em nutrição e mestre em saúde coletiva, a professora Marisa Barbosa Lira, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), garante que mensagem é incabível do ponto de vista da ciência nutricional. A nossa fisiologia tem um sistema tampão, que faz a regulação sanguínea. O PH dos alimentos não influencia no nosso estado imunológico, afirmou.
Alimentos saudáveis: grãos, frutas, legumes, e verduras
Alimentos saudáveis: grãos, frutas, legumes, e verduras Crédito: shutterstock

ALIMENTAÇÃO CORRETA É IMPORTANTE

No entanto, para quem quer fortalecer o sistema imunológico é possível, sim, fazer uso dos alimentos para isso. Há combinação de nutrientes, como zinco e vitaminas, que favorecem a nossa imunidade. Nós o conseguimos por meio de uma alimentação natural (com verduras, frutas, grãos e peixes) e variada, resumiu Marisa.
Uma boa hidratação com o consumo de água também é importante. São necessários hábitos saudáveis; e evitar produtos industrializados e o consumo de álcool. O bom estado imunológico é multifatorial e também depende de atividades físicas, controle do nível de estresse e boas noites de sono, explicou.

NA LUTA CONTRA AS FAKE NEWS

Além do Passando a Limpo de A Gazeta, destinado ao combate de notícias falsas sobre qualquer assunto, o Ministério da Saúde criou uma página com as fake news relacionadas apenas ao novo coronavírus. Quem tiver dúvida sobre a veracidade de uma informação, pode consultá-la ou contatar a pasta pelo telefone (61) 9 9289-4640.

Veja Também

É falso que criança foi registrada com nome de Alquingel no ES

Nenhum dos homens que aparecem em vídeos criticando isolamento é analista da bolsa NASDAQ

É falso resumo de medidas citando que governo do ES suspendeu aulas até 31 de maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados