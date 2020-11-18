Seu pet é bagunceiro? A estratégia é distrair o animal de estimação

ESTRATÉGIAS OCUPACIONAIS

Oferecer o alimento de formas diferentes: coloque um pouco de ração dentro de uma garrafa pet e faça furos nas laterais para que o alimento saia aos poucos. Comece com furos grandes e vá diminuindo para que o cão não perca o interesse pela brincadeira. Outra opção, também na hora de comer, são os alimentadores lentos que retardam o tempo de ingestão da comida.

Procurar petiscos pela casa: esconda petiscos com cheiros e sabores diferentes, como bifinhos, cenouras e frutas pela casa para que ele gaste tempo procurando. Os quebra-cabeças para cães também são uma opção.

Brinquedos recheáveis: neles pode-se esconder petiscos. Eles também podem ser preenchidos com patê e colocados no congelador. Eles podem ser oferecidos para o animal antes de o dono sair de casa e a distração pode durar algumas horas. Cuidado para não sair briga se tiver mais de um cão em casa.

Pendurar brinquedos em cordas para dificultar o acesso, oferecer bolas maciças para mastigar, esconder o brinquedo pela casa para ele procurar, deixá-lo dar voltas ao redor da casa, ter pisos com diferentes texturas são formas de distração.