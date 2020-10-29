Saiba como manter os pets longe das pulgas, carrapatos e mosquitos

AVISO IMPORTANTE

São os últimos lançamentos do mercado e tem sido extremamente eficazes contra pulgas e carrapatos, mas infelizmente não protegem contra os mosquitos. Existem opções de comprimidos palatáveis para cães que protegem por 30, 35 ou 90 dias.

São aplicadas na pele do dorso do animal, começam a agir dentro de 24 a 48 horas e mantém a ação por 30 dias, em média. Têm ação contra pulgas e carrapatos. Algumas pipetas também funcionam como repelentes de mosquitos, mas é preciso se informar no ato da compra.

São colocadas no pescoço e agem por 3 a 6 meses. São impregnadas por substâncias que são lentamente liberadas. Podem ter um risco maior de intoxicar ou causar alergia no animal. Evitar usar em animais que possuem contato íntimo com crianças. Pode não ser interessante quando há mais de um animal na casa e um remover do pescoço do outro. Assim como as pipetas, algumas atuam como repelente de mosquitos.