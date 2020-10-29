Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veterinária explica

Saiba como manter os pets longe das pulgas, carrapatos e mosquitos

Comprimidos, pipetas e até certas coleiras podem ajudar a inibir a ação dos parasitas externos, que comprometem a saúde dos bichinhos  podem provocar reações alérgicas e até doenças. Veja as dicas de médica veterinária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:39

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:39

Cachorro; fotografia de pet
Saiba como inibir a ação de parasitas externos Crédito: Mônica Spohn
Um dos cuidados que os donos de pets precisam ter para deixar o animalzinho saudável e fora de risco é a limpeza. Mas como manter a higiene e conseguir manter o cachorro ou gato bem longe das pulgas, carrapatos e mosquitos (que podem provocar reações alérgicas e levar até doenças para os bichinhos)?
Na edição desta quarta-feira (28) do Clube Pet CBN  quadro do programa CBN Cotidiano , a médica veterinária Tatiana Sacchi alertou que as pulgas, mosquitos e carrapatos são "parasitas que carregam outros parasitas".
A comentarista da Rádio CBN Vitória citou, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, que os parasitas causam coceiras nos cães e gatos, que podem, ainda, ser alérgicos e apresentarem queda de pelo. A especialista explica qual ambiente é propício à proliferação das pulgas, por exemplo.
"Quanto mais quente, úmido e protegido o ambiente, mais propício para as pulgas se proliferarem e, por esse motivo, o ciclo de vida da pulga pode durar de dias a meses", acrescentou.
Para manter os bichinhos longe desses parasitas, a médica veterinária Tatiana Sacchi listou algumas dicas para os donos de cães e gatos,

VEJA ALGUMAS DICAS:

AVISO IMPORTANTE

São os últimos lançamentos do mercado e tem sido extremamente eficazes contra pulgas e carrapatos, mas infelizmente não protegem contra os mosquitos. Existem opções de comprimidos palatáveis para cães que protegem por 30, 35 ou 90 dias.
São aplicadas na pele do dorso do animal, começam a agir dentro de 24 a 48 horas e mantém a ação por 30 dias, em média. Têm ação contra pulgas e carrapatos. Algumas pipetas também funcionam como repelentes de mosquitos, mas é preciso se informar no ato da compra.
São colocadas no pescoço e agem por 3 a 6 meses. São impregnadas por substâncias que são lentamente liberadas. Podem ter um risco maior de intoxicar ou causar alergia no animal. Evitar usar em animais que possuem contato íntimo com crianças. Pode não ser interessante quando há mais de um animal na casa e um remover do pescoço do outro. Assim como as pipetas, algumas atuam como repelente de mosquitos.
Os xampus e sabonetes para banho não possuem efeitos de proteção, apenas vão eliminar os parasitas que estão no corpo do animal naquele momento. Caso o animal volte a frequentar um ambiente contaminado ele sofrerá novamente com a infestação.

Veja Também

Serra anuncia inscrições para castração gratuita em cães e gatos

Gatos não transmitem Covid-19 para humanos, alerta médico do ES

O que fazer em caso de envenenamento do seu animal de estimação?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados