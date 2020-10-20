Gatos não transmitem Covid-19 para humanos, alerta médico do ES

Primeiro animal de estimação a testar positivo para Covid-19 Crédito: Arquivo pessoal

"O fato de o (gato) ingerir esse vírus não significa que ele é fonte contaminante e, principalmente, que ele possa transmitir a doença para o ser humano. A comprovação é de que foi encontrado o vírus. Uma coisa bem natural, tendo em vista que ele se lambe muito e que superfícies, incluindo o pelo do gato, podem ficar infectadas", ressalta.

Apesar de o animal ter o vírus no organismo, Marcos Braun explica que todos os gatos registrados com o vírus no mundo até o momento não apresentaram sintomas da doença. Segundo o jornal O Globo, foi confirmado o quadro assintomático e a informação é de que a gata contraiu a doença dos donos ainda no mês de outubro.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN Cotidiano desta terça-feira (20), o presidente do CRMV-ES disse acreditar em uma contaminação mecânica, mais possível que a forma adquirida, como acontece com humanos.

Braun ainda citou o exemplo de um corrimão que, segundo ele, pode infectar um humano da mesma forma que um gato, de acordo com o que mostram as pesquisas até o momento. Ele disse que falou com pesquisadores em Cuiabá, onde a gata está contaminada.

"Tive contato com o Conselho Regional de Cuiabá e realmente ainda temos poucas informações. Um pesquisador conseguiu constatar através da amostra que o animal estava com o vírus, mas que não apresentava sintomas. Existem muitas perguntas a serem respondidas", destacou.

Ainda é preciso saber a técnica utilizada para detectar o vírus, se o exame teve uma prova posterior e de que forma a amostra foi coletada, relatou o médico à Rádio CBN Vitória.

CUIDADOS DURANTE A PANDEMIA

Apesar de estudos mostrarem que os gatos não transmitem o vírus, como acontece entre seres humanos, o médico veterinário alertou para os cuidados que donos de pets devem ter durante a pandemia de Covid-19. Ao sair de casa para um passeio com o bicho de estimação, faça uma higienização na volta para casa.