Brasil registra primeiro caso confirmado de gato com Covid-19

Primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus do Brasil foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso Crédito: Arquivo pessoal

Além da gata de Cuiabá, estão sendo realizados estudos sobre uma possível infecção de um outro gato e cachorro. O caso serve como um alerta para o risco de as pessoas transmitirem a Covid-19 para os animais.

Também está sendo investigada a possibilidade do animal de estimação contaminar outros bichos bem como humanos. Caso a hipótese fosse confirmada, haveria o aumento dos meios de transmissão do vírus. No entanto não há comprovação.

Na China , um laboratório mostrou ser possível que gatos transmitam o coronavírus para outros felinos. Já a transmissão para pessoas, não se sabe se pode acontecer. A suposição é de que não haja transmissão de gatos para seres humanos.

Para o teste, foram avaliados sete gatos e três cachorros, criados como animais de laboratório. Eles receberam partículas virais de SARS-CoV-2 nas narinas. A contaminação pelo vírus foi monitorada com medição da temperatura, testes de saliva e focinho, além de coleta de sangue.

Os resultados demonstram que todos os gatos testados desenvolveram infecção por coronavírus, com a quantidade de vírus crescendo rapidamente no nariz e na boca, assim como ocorre com os humanos. Já os cachorros são infectados, mas não produzem vírus em grande quantidade na saliva.