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Coronavírus

Brasil registra primeiro caso confirmado de gato com Covid-19

O caso serve como um alerta para o risco de pessoas transmitirem a Covid-19 para os animais. Não há pesquisas que comprovem se os animais de estimação podem infectar os donos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 10:51

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:51

Primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus Sars-CoV-2 do Brasil foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso
Primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus do Brasil foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso Crédito: Arquivo pessoal
Uma gata de poucos meses de Cuiabá, no Mato Grosso, foi o primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus no Brasil. Sem apresentar os sintomas do vírus, ela contraiu a doença dos donos neste mês de outubro. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.
Além da gata de Cuiabá, estão sendo realizados estudos sobre uma possível infecção de um outro gato e cachorro. O caso serve como um alerta para o risco de as pessoas transmitirem a Covid-19 para os animais.
Também está sendo investigada a possibilidade do animal de estimação contaminar outros bichos bem como humanos. Caso a hipótese fosse confirmada, haveria o aumento dos meios de transmissão do vírus. No entanto não há comprovação.
Na China, um laboratório mostrou ser possível que gatos transmitam o coronavírus para outros felinos. Já a transmissão para pessoas, não se sabe se pode acontecer. A suposição é de que não haja transmissão de gatos para seres humanos.
Para o teste, foram avaliados sete gatos e três cachorros, criados como animais de laboratório. Eles receberam partículas virais de SARS-CoV-2 nas narinas. A contaminação pelo vírus foi monitorada com medição da temperatura, testes de saliva e focinho, além de coleta de sangue. 
Os resultados demonstram que todos os gatos testados desenvolveram infecção por coronavírus, com a quantidade de vírus crescendo rapidamente no nariz e na boca, assim como ocorre com os humanos. Já os cachorros são infectados, mas não produzem vírus em grande quantidade na saliva. 
O estudo concluiu que cães e gatos são infectados pelo SARS-CoV-2, ficam assintomáticos e, após se curarem, estão imunes. A pesquisa, no entanto, não responde se os animais de estimação podem transmitir a doença para seus donos, já que não foram realizados testes entre animais e humanos. 

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