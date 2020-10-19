Brasil registra primeiro caso confirmado de gato com Covid-19

Uma gata de poucos meses de Cuiabá, no Mato Grosso, foi o primeiro animal de estimação a testar positivo para o coronavírus no Brasil. Sem apresentar os sintomas do vírus, ela contraiu a doença dos donos neste mês de outubro. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.
Além da gata de Cuiabá, estão sendo realizados estudos sobre uma possível infecção de um outro gato e cachorro. O caso serve como um alerta para o risco de as pessoas transmitirem a Covid-19 para os animais.
Também está sendo investigada a possibilidade do animal de estimação contaminar outros bichos bem como humanos. Caso a hipótese fosse confirmada, haveria o aumento dos meios de transmissão do vírus. No entanto não há comprovação.
Na China, um laboratório mostrou ser possível que gatos transmitam o coronavírus para outros felinos. Já a transmissão para pessoas, não se sabe se pode acontecer. A suposição é de que não haja transmissão de gatos para seres humanos.
Para o teste, foram avaliados sete gatos e três cachorros, criados como animais de laboratório. Eles receberam partículas virais de SARS-CoV-2 nas narinas. A contaminação pelo vírus foi monitorada com medição da temperatura, testes de saliva e focinho, além de coleta de sangue.
Os resultados demonstram que todos os gatos testados desenvolveram infecção por coronavírus, com a quantidade de vírus crescendo rapidamente no nariz e na boca, assim como ocorre com os humanos. Já os cachorros são infectados, mas não produzem vírus em grande quantidade na saliva.
O estudo concluiu que cães e gatos são infectados pelo SARS-CoV-2, ficam assintomáticos e, após se curarem, estão imunes. A pesquisa, no entanto, não responde se os animais de estimação podem transmitir a doença para seus donos, já que não foram realizados testes entre animais e humanos.