Palácio de Buckingham terá exposição para os animais da família real

Já é fato que a rainha Elizabeth II ama seus pets, sendo sua raça preferida de cachorro a Pembroke Welsh Corgi -, tanto que os animais da realeza vão ganhar até uma exposição, segundo a Royal Collection Trust, fundação responsável por organizar o evento.
De acordo com informações do Glamourama, a ideia é mostrar desde a girafa que o Egito ofereceu para George IV (pai da rainha), até os famosos 'corgis' de Elizabeth, além da relação deles com os bichinhos. Segundo o Daily Mail, a exposição acontecerá no próximo verão, época em que o palácio abre as portas aos visitantes.
Segundo comunicado, o interesse dos royals pelos animais é antigo e vem desde a rainha Vitoria (1819-1901), que sempre ajudou ONGs e se tornou a primeira patrona da Battersea Dogs Home, centro que acolhe cães, com quem a família real trabalha desde então. Vale lembrar que nessa quarta-feira, a royal informou que não usará mais roupas feitas com pele animal e, quando Meghan assumiu o posto de duquesa, essa foi uma das primeiras causas com que ela quis colaborar.