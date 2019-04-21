Rainha Elizabeth II celebra 93 anos ao lado da família em Windsor

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A rainha Elizabeth II completou seus 93 anos neste domingo (21), dia de Páscoa. A monarca celebrou a data ao lado da família e adiou as celebrações oficiais pelo seu aniversário para junho, quando será peça central do desfile militar de Londres, na Inglaterra.

Neste domingo (21) ela só cumpriu sua agenda habitual de Páscoa, tendo participado logo cedo de uma celebração na Capela Gótica de São George, no Castelo de Windsor.

No local, segundo informações da revista Exame, a rainha se encontrou com outros membros da família real, como o príncipe William e Kate Middleton, duques de Cambridge, com o príncipe Harry, duque de Sussex, além da princesa Ana.

Não compareceram ao evento o príncipe Phillip, duque de Edimburgo, e Meghan Markle, esposa de Harry.

A rainha Elizabeth II nasceu no dia 21 de abril de 1926 e costuma celebrar o aniversário duas vezes por ano: no dia em que nasceu e, depois, em uma cerimônia oficial, que é sempre marcada para o segundo sábado de junho, quando vira peça central do célebre desfile militar pelo centro de Londres, conhecido como "Trooping The Color".