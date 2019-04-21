Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feliz aniversário!

Rainha Elizabeth II celebra 93 anos ao lado da família em Windsor

Monarca terá duas festividades para celebrar sua nova idade; neste domingo (21), reuniu a família real na Capela Gótica de São George, em Windsor

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 20:30

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

21 abr 2019 às 20:30
Crédito: Reprodução/Instagram @royal.addicted
A rainha Elizabeth II completou seus 93 anos neste domingo (21), dia de Páscoa. A monarca celebrou a data ao lado da família e adiou as celebrações oficiais pelo seu aniversário para junho, quando será peça central do desfile militar de Londres, na Inglaterra.
Neste domingo (21) ela só cumpriu sua agenda habitual de Páscoa, tendo participado logo cedo de uma celebração na Capela Gótica de São George, no Castelo de Windsor. 
No local, segundo informações da revista Exame, a rainha se encontrou com outros membros da família real, como o príncipe William e Kate Middleton, duques de Cambridge, com o príncipe Harry, duque de Sussex, além da princesa Ana. 
Não compareceram ao evento o príncipe Phillip, duque de Edimburgo, e Meghan Markle, esposa de Harry.
A rainha Elizabeth II nasceu no dia 21 de abril de 1926 e costuma celebrar o aniversário duas vezes por ano: no dia em que nasceu e, depois, em uma cerimônia oficial, que é sempre marcada para o segundo sábado de junho, quando vira peça central do célebre desfile militar pelo centro de Londres, conhecido como "Trooping The Color". 
Elizabeth II está há mais de 67 anos no trono e se transformou a primeira soberana britânica a comemorar o Jubileu de Safira. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

meghan markle
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados