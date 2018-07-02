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Entenda porque a rainha Elizabeth II só usa cores vibrantes

A escolha das vestes vai muito além do gosto pessoal da monarca

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 12:00
A rainha Elizabeth II tem um estilo muito peculiar: ela costuma usar sempre um casaco colorido, combinando com o chapéu, e sapatos pretos. Não importa a ocasião. Mas a escolha das vestes vai muito além do gosto pessoal da monarca. Segundo Sophie, a condessa de Wessex, nora de Elizabeth, ela usa cores vibrantes para ser vista.
"Ela precisa se destacar para as pessoas poderem dizer 'eu vi a rainha'", explica ela no documentário The Queen at 90. "Não se esqueça que, quando ela vai à algum lugar, as multidões são enormes, e as pessoas querem poder contar que viram pelo menos um pedaço dela."
"Não posso usar bege, se não ninguém vai saber quem eu sou", disse a própria rainha a Robert Hardman, seu biógrafo.

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