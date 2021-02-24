Transplante capilar: famosos aderem o procedimento; saiba como funciona

Malvino Salvador aderiu o procedimento. O novo cabelo cresce de três a seis meses após a cirurgia Crédito: Reprodução/ Instagram

O que Lucas Lucco, Malvino Salvador, Sergio Guizé, Bruno Belutti, Paulo Vilhena têm em comum? Todos fizeram transplante capilar para cobrir entradas, falhas, controlar a calvície e até mesmo melhorar a autoestima. O ator Malvino Salvador tem usado o Instagram para falar do procedimento cirúrgico. O cantor Léo Santana também aderiu à técnica

O transplante capilar é um procedimento cirúrgico que consiste em retirar fios de cabelo de uma área mais abundante da cabeça ou de outra parte do corpo e implantá-los na área afetada. De acordo com a cirurgiã Letícia Rizzo, tanto homens quanto mulheres podem se submeter, uma vez que tenham uma boa área de cabelos saudáveis para transferir os folículos para a região receptora.

Malvino Salvador mostrou em sua rede social como está ficando o procedimento Crédito: Reprodução/ Instagram

O tratamento também pode ser realizado em áreas como sobrancelhas e barba. “Tem pessoas que possuem falhas na sobrancelha ou na barba e elas podem ser resolvidas facilmente”, explica a médica.

Como se trata de uma cirurgia, que envolve anestesia local e todos os cuidados operatórios, o procedimento exige cuidados e tem um custo e tempo de procedimento variado, de acordo com o tamanho da área. “Cada paciente é avaliado para verificarmos a real necessidade e tamanho da área que necessita de intervenção”, esclarece Letícia, que explica ainda que por ser um procedimento minimamente invasivo, o paciente sente pouca dor e pode vir a sentir um desconforto, alguns dias após o transplante, como uma coceira na área que doou os folículos. Nestes casos, são indicados analgésicos ou anti-inflamatórios para dar maior conforto ao paciente.

Técnica

Letícia explica que na técnica Follicular Unit Extraction (FUE), ou Extração de Unidades Foliculares, as unidades foliculares são extraídas uma a uma através pequenas incisões no couro cabeludo com auxílio de um motor. Em uma única sessão, são extraídas de 2 a 4 mil unidades foliculares que podem render acima de 10 mil fios de cabelos.

Depois esses folículos são transplantados para a nova área, com auxílio de pinças, os fios passam por um processo de queda com o repouso da raiz. Assim, o novo cabelo irá crescer de três a seis meses após a cirurgia. Após o transplante o paciente deve ficar cerca de sete dias sem poder realizar atividades físicas, mas pode retornar ao trabalho no dia seguinte da cirurgia. É recomendada drenagem linfática para acelerar a absorção do edema, devido à anestesia local e as incisões.

O ator Sérgio Guizé realizou o procedimento no ano passado Crédito: Reprodução/ Instagram

A médica diz ainda que também existe a procura por transplante de barba e também de sobrancelhas, tanto por cicatriz ou depilação a laser, como por retirada excessiva, principalmente pelas mulheres. E que os folículos podem ser retirados do pescoço, do peitoral e do abdômen para ajudar no preenchimento do couro cabeludo.